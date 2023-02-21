به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، نخستین دوره جشنواره بین‌المللی عکس پارس با برنامه‌ریزی مدیریت روابط عمومی و تشریفات سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) برگزار می‌شود.

سیدمحمدباقر یوسف‌زاده، مدیر روابط عمومی و تشریفات سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به حمایت مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارس و روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران از برگزاری این رویداد و تصویب آن در شورای فرهنگی این سازمان، گفت: در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در زمینه حمایت از فرهنگ و هنر و با هدف توسعه هنر عکاسی، حمایت از جوانان مستعد و هنرمند و همچنین معرفی ظرفیت‌های منطقه ویژه پارس، این جشنواره برگزار می‌شود.

دبیر نخستین جشنواره بین‌المللی عکس پارس اظهار کرد: نخستین دوره این رویداد در سه بخش «صنعت نفت»، «خانواده»، «محیط زیست و گردشگری» برگزار می‌شود و عکاسان و هنرمندان می‌توانند تا پایان سال جاری آثار را خود برای حضور در جشنواره ارسال کنند.

یوسف‌زاده افزود: فراخوان جشنواره در سایت این رویداد اینجا منتشرشده است و علاقه مندان می‌توانند پس از مطالعه کامل فراخوان و توضیحات هر بخش، از امروز تا ۲۹ اسفند آثار خود را برای حضور در این جشنواره ارسال کنند.