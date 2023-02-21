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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۲۳

انتشار فراخوان جشنواره بین‌المللی عکس پارس

انتشار فراخوان جشنواره بین‌المللی عکس پارس

نخستین دوره جشنواره بین‌المللی عکس پارس با برنامه‌ریزی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، نخستین دوره جشنواره بین‌المللی عکس پارس با برنامه‌ریزی مدیریت روابط عمومی و تشریفات سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) برگزار می‌شود.

سیدمحمدباقر یوسف‌زاده، مدیر روابط عمومی و تشریفات سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به حمایت مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارس و روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران از برگزاری این رویداد و تصویب آن در شورای فرهنگی این سازمان، گفت: در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در زمینه حمایت از فرهنگ و هنر و با هدف توسعه هنر عکاسی، حمایت از جوانان مستعد و هنرمند و همچنین معرفی ظرفیت‌های منطقه ویژه پارس، این جشنواره برگزار می‌شود.

دبیر نخستین جشنواره بین‌المللی عکس پارس اظهار کرد: نخستین دوره این رویداد در سه بخش «صنعت نفت»، «خانواده»، «محیط زیست و گردشگری» برگزار می‌شود و عکاسان و هنرمندان می‌توانند تا پایان سال جاری آثار را خود برای حضور در جشنواره ارسال کنند.

یوسف‌زاده افزود: فراخوان جشنواره در سایت این رویداد اینجا منتشرشده است و علاقه مندان می‌توانند پس از مطالعه کامل فراخوان و توضیحات هر بخش، از امروز تا ۲۹ اسفند آثار خود را برای حضور در این جشنواره ارسال کنند.

کد مطلب 5714326

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