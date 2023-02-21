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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۲۴

قائم مقام باشگاه فولاد:

تلاش می‌کنیم الهلال را هم شکست بدهیم

تلاش می‌کنیم الهلال را هم شکست بدهیم

قائم مقام باشگاه فولاد گفت: تلاش می‌کنیم الهلال عربستان را هم شکست بدهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا امروز سه شنبه برگزار شد. بر اساس این قرعه، تیم فولاد ایران پنجشنبه این هفته به مصاف الهلال عربستان خواهد رفت.

سعید فتاحی قائم مقام باشگاه فولاد که به نمایندگی از این باشگاه در مراسم قرعه کشی حاضر بود، گفت: به تیم‌هایی که در این مرحله هستند تبریک می گویم. هر چهار تیم از تیم‌های قدرتمند غرب آسیا هستند.

وی افزود: با برنامه ریزی کادر فنی تلاش می‌کنیم از این مرحله عبور کنیم و به مرحله نیمه نهایی برسیم.

قائم مقام فولاد تاکید کرد: از هواداران می‌خواهیم دعای خیرشان شامل حال ما بشوند و انرژی مثبت بدهند تا از این مرحله هم عبور کنیم.

کد مطلب 5714384

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