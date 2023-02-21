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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۳۶

سرمربی الهلال عربستان:

اصلا بازی راحتی با فولاد نداریم/ باشگاه‌های ایرانی پیچیده هستند

اصلا بازی راحتی با فولاد نداریم/ باشگاه‌های ایرانی پیچیده هستند

سرمربی تیم فوتبال الهلال عربستان تاکید کرد که تیمش کار راحتی برابر فولاد ایران در لیگ قهرمانان آسیا ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا امروز سه شنبه برگزار شد. بر اساس این قرعه، تیم فولاد ایران پنجشنبه این هفته به مصاف الهلال عربستان خواهد رفت.

«رامون دیاز» سرمربی آرژانتینی الهلال پس از پایان مراسم قرعه کشی در گفتگو با شبکه «الکاس» درباره اینکه گفته می‌شود تیمش کار راحتی برابر فولاد خواهد داشت، گفت: نه، نه. اصلاً آسان نخواهد بود. باشگاه‌های ایرانی پیچیده و دشوار هستند و ما باید خیلی تمرکز کنیم چون می‌خواهیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بیشتر پیش برویم.

وی افزود: مقابل فولاد طوری بازی می‌کنیم که انگار فینال است. الهلال تیم بزرگی است و تجربه آسیایی و جهانی زیادی دارد ولی باید به تیم‌های دیگر احترام بگذاریم.

سرمربی الهلال همچنین درباره احتمال حضور تیمش در لیگ عربستان بدون تیم اصلی تاکید کرد: اینها شایعه است، ما در تمام تورنمنت‌ها با هدف قهرمانی در آنها بازی خواهیم کرد زیرا ما الهلال هستیم.

کد مطلب 5714397

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