ظرفیتهای فوتبال در استان فارس قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر صفر پور ظهر سه شنبه در مجمع انتخاباتی رئیس و اعضای هیأت فوتبال استان فارس بیان کرد: فارس دارای ویژگی‌هایی در حوزه ورزش است که نسبت به سایر نقاط کشور این استان را منحصر به فرد کرده از این رو باید از این ظرفیت به گونه‌ای استفاده شود که آینده فوتبال فارس در مسیر درست و صحیحی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: شفافیت، قانون مداری و اقدامات صحیح ورزشی عواملی است که منجر به توسعه یافتگی ورزش فارس خواهد شد و این عوامل توسط اداره کل ورزش و جوانان فارس به کار گرفته شده است.

او ادامه داد: انتخابات هیأت فوتبال نیز باید پوشش دهنده تمامی عقاید و تفکرات در حوزه فوتبال باشد از این رو باید افرادی در این حوزه انتخاب شوند که عاملی برای توسعه یافتگی ورزش فارس و کشور باشد.

