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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۱۹

فرماندار رشت:

زبان مادری همبستگی بین ملت‌ها را تقویت می‌کند

زبان مادری همبستگی بین ملت‌ها را تقویت می‌کند

رشت- فرماندار رشت با بیان اینکه تنوع زبانی برای توسعه فرهنگ کشورها مهم است، گفت: زبان مادری همبستگی بین ملت‌ها را تقویت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا امام پناهی ظهر سه شنبه در جشنواره زبان مادری که در پیاده راه شهرداری رشت برگزار شد، اظهار کرد: تنوع زبانی برای توسعه فرهنگ کشورها مهم است.

وی با بیان اینکه زبان مادری بخش جدا نشدنی از هویت ملی ما به شمار می‌رود، افزود: اهمیت فراگیری زبان مادری برای نسل کودک و نوجوانمان که حاوی پیام‌های ارزشمندی است ضرورت دارد.

امام پناهی با اشاره به اینکه زبان مادری همبستگی بین ملت‌ها را تقویت می‌کند، ادامه داد: تنوع زبانی یکی از با ارزش ترین گنجینه‌های جهان است.

فرماندار رشت تصریح کرد: مرگ زبان مادری به معنای از دست رفتن آداب، تاریخ و فرهنگ بخشی از ساکنین است لذا ما باید در حفظ زبان مادری و انتقال آن به فرزندان تلاش کنیم.

وی اضافه کرد: زبان نه تنها در توسعه بلکه در تقویت هر کاری که موجب نفع همگانی است و حفظ میراث فرهنگی و برابری اجتماعی تأثیرگذار است.

کد مطلب 5714577

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