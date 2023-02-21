به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا امام پناهی ظهر سه شنبه در جشنواره زبان مادری که در پیاده راه شهرداری رشت برگزار شد، اظهار کرد: تنوع زبانی برای توسعه فرهنگ کشورها مهم است.

وی با بیان اینکه زبان مادری بخش جدا نشدنی از هویت ملی ما به شمار می‌رود، افزود: اهمیت فراگیری زبان مادری برای نسل کودک و نوجوانمان که حاوی پیام‌های ارزشمندی است ضرورت دارد.

امام پناهی با اشاره به اینکه زبان مادری همبستگی بین ملت‌ها را تقویت می‌کند، ادامه داد: تنوع زبانی یکی از با ارزش ترین گنجینه‌های جهان است.

فرماندار رشت تصریح کرد: مرگ زبان مادری به معنای از دست رفتن آداب، تاریخ و فرهنگ بخشی از ساکنین است لذا ما باید در حفظ زبان مادری و انتقال آن به فرزندان تلاش کنیم.

وی اضافه کرد: زبان نه تنها در توسعه بلکه در تقویت هر کاری که موجب نفع همگانی است و حفظ میراث فرهنگی و برابری اجتماعی تأثیرگذار است.