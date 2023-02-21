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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۵۸

با حضور جمعی از مسئولان؛

طرح «یاریگران زندگی» در روستاهای گلستان افتتاح شد

طرح «یاریگران زندگی» در روستاهای گلستان افتتاح شد

گرگان- طرح «یاریگران زندگی» در روستاها با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در گلستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح یاریگران زندگی در روستاها بعدازظهر سه شنبه با حضور استاندار گلستان، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و جمعی از مسئولان، در گلستان افتتاح شد.

این طرح با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در روستا با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اجرا می‌شود.

استاندار گلستان در آئین افتتاح برنامه یاریگران زندگی در روستا اظهار کرد: حوزه اعتیاد و قاچاق مواد مخدر از جمله جرایمی است که به عنوان آسیب و جرم اولویتی باید مورد توجه قرار گیرد.

علی محمد زنگانه افزود: مواد مخدر تبعات فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، انتظامی و خانوادگی دارد.

وی ادامه داد: اقداماتی از جنس یاریگران زندگی در حوزه اقدامات فرهنگی قرار می‌گیرند و باید توجه داشت که هزینه در حوزه فرهنگی در واقع سرمایه گذاری است که هزینه‌های درمانی و مقابله را به شدت کاهش می‌دهند.

زنگانه گفت: با توجه به استقرار ۴۷ درصد جمعیت استان در روستاها تمرکز این طرح در روستاها می‌تواند زمینه صیانت از نسل جوان و نوجوان را فراهم آورد.

در این آئین ضمن تقدیر از خانواده شهدا، دو نهال به نام دو شهید توسط استاندار گلستان غرس شد.

کد مطلب 5714585

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