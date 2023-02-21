کشف گورستان سنگی در یکی از سواحل غربی گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی جهانی از کشف یک گورستان سنگی در کنار یکی از سواحل غربی گیلان خبر داد و گفت: سابقه این گور باستانی به ۲ هزار سال قبل بر می‌گردد.

وی با بیان اینکه این گور باستانی در ساحل شهرستان تالش کشف شده است، افزود: سابقه استقرار گور در سواحل به دوره‌های پیش از اسلام بر می‌گردد.

جهانی ادامه داد: بسیاری از گردشگران و جهانگردان ایرانی و خارجی که در دوره‌های مختلف از ساحل و جلگه گیلان بازدید کردند و بر این موضوع تاکید داشتند که در جلگه‌های گیلان آثار استقرار پیش از اسلام وجود ندارد و اگر کسی بخواهد مطالعاتی در این زمینه انجام دهد باید به مناطق کوهستانی برود.

وی اضافه کرد: حتی پژوهشگر معروف گیلان و استاد تاریخ «منوچهر ستوده» در کتاب وزین خود «آستارا تا استرآباد» به صراحت اعلام می‌کند که جلگه‌های گیلان دارای آثار پیش از اسلام نبوده است و به دلیل مشکلات باتلاقی بودن و غیره در آن زمان امکان سکونت در این قسمت از استان گیلان در گذشته‌های دور بویژه پیش از اسلام وجود نداشته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان تصریح کرد: کشف این گور باستانی در غرب گیلان و کشف گورهای دیگر در شرق استان از جمله رحیم آباد نشان می‌دهد که ساحل گیلان و جلگه‌های آن دارای سابقه استقرار انسان در دوره‌های پیش از اسلام بوده ولی مورد مطالعه و پژوهش قرار نگرفته است.

جهانی ادامه داد: به طور قطع کاوش اضطراری این گور کلان سنگی و احتمالاً گورهای همجوار می‌تواند به گونه‌شناسی معماری گورهای باستانی و سابقه استقرار در کنار سواحل گیلان که برای اولین بار در جلگه غرب گیلان به دست آمده کمک کند.

وی تاکید کرد: هرگونه اطلاعات دقیق‌تر از این گور منحصر به فرد منوط به انجام کاوش‌های گسترده است.

گفتنی است؛ ۵ هزار اثر تاریخی و فرهنگی در گیلان شناسایی شده که یک هزار و ۲۲۰ اثر تاریخی از این تعداد شامل بناهای تاریخی و محوطه‌ها در فهرست ملی به ثبت رسیده است.