سیمور هرش: قرار نیست در کنگره آمریکا شهادت بدهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روزنامه نگار افشاگر نقش آمریکا در انفجار خطوط لوله گازی نورد استریم روسیه هر گونه ادای شهادت در برابر کنگره این کشور یا شورای امنیت را رد کرد.

«سیمور هرش» روزنامه‌نگار آمریکایی برنده جایزه پولیتزر در مصاحبه ای اعلام کرد که بنا نیست در مقابل شورای امنیت سازمان ملل و کنگره آمریکا درباره گزارش تحقیقی خود درباره خرابکاری آمریکا در خطوط لوله نورد استریم روسیه به ادای بپردازد.

این روزنامه نگار آمریکایی تاکید کرد: من هنوز دارم مطالبی می نویسم. بسیاری از سیاستمداران از سراسر دنیا با من تماس گرفته اند. من تنها با آلمانی ها صحبت می کردم. آنها درصدند تا یک کنفرانس بزرگ برگزار کنند.

هرش یادآور شد که قرار نیست هیچ کاری سیاسی انجام دهد. زیر یک خبرنگار است و در امور این چنینی وارد نمی شود.

این روزنامه نگار افزود: من برای شهادت به کنگره نمی روم. من هرگز شهادت نداده ام، هرگز نخواهید دید که این کار را انجام بدهم.

پیش از این «سیمور هرش» روزنامه‌نگار برنده جایزه پولیتزر در اظهاراتی فاش کرد که «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا بعد از بیش از ۹ ماه بحث و بررسی بسیار محرمانه در شورای امنیت ملی این کشور، دستور خرابکاری در خطوط لوله نورد استریم یک و دو روسیه را صادر کرد.

بنا به این افشاگری، غواصان آمریکایی در تابستان سال ۲۰۲۲ و تحت پوشش رزمایش‌های ناتو مواد منفجره را در خطوط لوله نورد استریم ۱ و ۲ کار گذاشته‌اند.