روسیه بر تحقیقات شفاف درباره انفجارهای نورد استریم اصرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تاکید کرد که کشورش به تلاش برای روشن شدن ابعاد انفجارهای خطوط لوله گازی نورد استریم ادامه می دهد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کردکه روسیه به اقدام برای جلوگیری از مانع تراشی غرب در خصوص تحقیق برای یافتن عوامل خرابکاری در خطوط لوله نورد استریم ادامه خواهد داد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه درخصوص نتایج نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره انفجار خط لوله گاز این کشور گفت: موفق شدیم ضرورت تحقیق کامل و شفاف برای رفع این شبهات را ثابت کنیم.

پسکوف در ادامه یادآور شد که این خود می تواند و باید به عنوان یک اقدام تروریستی علیه زیرساخت های انرژی حیاتی برای قاره اروپا در نظرگرفته شود.

در سپتامبر ۲۰۲۲، انفجارهای زیر آب در ۳ رشته از ۴ رشته خطوط لوله زیر آبی نورد استریم ۱ و ۲ که برای انتقال سالانه ۱۱۰ میلیارد متر مکعب گاز روسیه به اروپا ساخته شده بودند، رخ داد. آلمان، دانمارک و سوئد تحقیقات جداگانه ای را در مورد این حادثه آغاز کردند.

در ۸ فوریه، سیمور هرش، روزنامه‌نگار تحقیقی آمریکایی و برنده جایزه پولیتزر گزارشی منتشر کرد و خبر داد که غواصان نیروی دریایی ایالات متحده مواد منفجره را برای از بین بردن خطوط لوله نورد استریم در جریان تمرین‌های ناتو در تابستان ۲۰۲۲ کار گذاشته بودند. طبق گفته نروژ ۳ ماه بعد این بمب‌ها فعال شدند.