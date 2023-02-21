واکنش کنعانی به ادعای یک نماینده مجلس در مورد توافقات ایران و چین

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت، امروز دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دیدار داشت.



وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، تحولات منطقه‌ای و بین المللی و مذاکرات اخیر با جوزب بورل مسؤل عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارائه داد.



وی همچنین کلیاتی از سفر رئیس جمهور کشورمان به پکن را به اطلاع نمایندگان مجلس رساند.



سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان برخی جزئیات منتشر شده از این جلسه منتسب به یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان توافقات ایران و چین را غیر دقیق و نادرست خواند.