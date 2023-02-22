تبیین حقایق ناب انقلاب اسلامی تکلیف دائمی تمام دلسوزان است

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس خبرگان رهبری در پایان یازدهمین اجلاس رسمی خود در دوره پنجم که مصادف با ایام نورانی شعبان المعظّم و میلاد مسعود انوار درخشان جهان هستی حضرت امام حسین، حضرت امام سجاد، حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان و سردار رشید کربلا حضرت اباالفضل العباس علیهم السلام است را تبریک گفته و بر نکات زیر تأکید می‌نماید:

۱. بی شک انقلاب شکوهمند اسلامی ایران از مردمی‌ترین انقلاب‌های تاریخ و پدیده‌ای خارق العاده در عصر مهجوریت ارزشهای انسانی است که به رهبری فقیه عظیم الشأن حضرت امام خمینی قدس سره از افق کشور ما طلوع کرد و با ارائه الگوی مردمسالاری دینی مبتنی بر توحید، عدالت، عقلانیت و کرامت انسانی، پایه‌های استبداد را ویران ساخت و امروز با خودباوری و اتکاء به ذخایر مادی و معنوی خویش، به عنوان یک الگوی شناخته شده با تمام توان از میراث گرانقدر امام عزیز و شهدای والامقام، پاسداری می‌کند.



۲. با تبریک چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از حضور پرشور، با صلابت، کم نظیر و همراه با ایمان، بصیرت و دشمن شناسی ملت عظیم الشأن ایران در راهپیمایی تاریخی ۲۲ بهمن امسال که با وجود تبلیغات مسموم دشمنان برای دلسرد کردن مردم از نظام مقدس اسلامی، بحق مصداق استقامت و حمایت کامل از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بود، قدردانی نموده و برای وجود این مردم آگاه، زمان شناس و غیور، جبهه سپاس به درگاه خداوند متعال می ساییم.



۳. از آنجا که تقویت روح دینی جامعه، پیام روشن انقلاب اسلامی و از جمله مقوم های هویت نظام مقدس جمهوری اسلامی است، حفظ، تعمیق فرهنگ اسلامی در میان نسل جوان و نوجوان کشور که امید آینده جامعه می‌باشند وظیفه آحاد ملت، نظام تعلیم و تربیت، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی است تا توطئه‌های دشمنان را خنثی نمایند و اجازه ندهند دشمنان، فضای انقلابی و ارزشی جامعه را در جهت اهداف اسلام ستیزانه و ترویج فرهنگ منحط غربی به ویژه حجاب ستیزی پیش ببرند.



۴. در جنگ ترکیبی اخیر که دشمنان ایران اسلامی با تمام امکانات خود به میدان آمدند و با هجمه گسترده به نمادهای دینی ایران اسلامی، چهره پلیدشان را بیش از گذشته نمایان ساختند، ضرورت اصل دینیِ «جهاد تبیین» که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است بیشتر احساس شد؛ لذا تبیین حقایق ناب انقلاب اسلامی به ویژه دستآوردهای شگرف نظام مقدس جمهوری اسلامی را یک تکلیف دائمی برای تمام دلسوزان انقلاب اسلامی دانسته و بر مسؤولیت خطیر رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و شخصیت‌های صاحب نفوذ در بین افکار عمومی، تأکید می‌نماییم.



۵. رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر کارآفرینان و تولیدکنندگان با اشاره به برنامه توسعه هفتم، اولویت کشور را رشد سریع و مستمر اقتصادی توأم با عدالت دانستند و بر رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان، در سایه رشد اقتصادی تأکید نمودند. از این رو، در روزهای پایانی سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال‌آفرین» ضمن تقدیر از تولیدکنندگان و مجموعه‌های دانش بنیان و نیز مساعی دولت خدمتگزار، از مسؤولین محترم می‌خواهیم با برنامه ریزی هدفمند و دقیق بر اساس اقتصاد مقاومتی با هدف خنثی نمودن آثار تحریم‌های ظالمانه، ارتقا بهره وری و مبارزه با تورم و گرانی، زمینه‌های لازم برای تحقق عدالت اقتصادی را فراهم سازد تا شاهد تحولات روزافزون اقتصادی و بهبود وضع معیشتی مردم باشیم.



۶. ضمن اعلام همدردی با هموطنان زلزله زده خوی و برادران و خواهران مصیبت زده کشورهای ترکیه و سوریه که در زلزله اخیر، متحمل خسارات مادی و معنوی فراوان شدند و طلب غفران برای درگذشتگان این حادثه دردناک، سیاسی کاری آمریکا و دول غربی در تحریم کشور سوریه و رفتار تبعیض آمیز مدعیان حقوق بشر در نحوه امدادرسانی به مردم مظلوم این کشور جنگ زده را محکوم می‌کنیم و از مسلمین جهان و مردم خیّر کشورمان که همیشه یاری گر مظلومان بوده اند می‌خواهیم که در امر کمک رسانی و حمایت‌های انسانی به این مردم داغدیده، بیش از پیش اهتمام ورزند.



۷. با تأکید بر ضرورت مقابله با توطئه‌های رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در منطقه، مسأله فلسطین و قدس شریف را همچنان مسأله اصلی و محوری جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم و با توصیه به «وحدت امت اسلامی»، «پرهیز از بازی در زمین دشمنان اسلام و مسلمین»، «مقابله با روند سازش و خیانت»، «تمسک به الگوی کارآمد مقاومت» و «مساعدت مردم غیور فلسطین برای ارتقا توانمندی دفاعی آنان» خروج نیروهای آمریکایی از منطقه بالأخص کشور عراق را یک راهبرد برای ایجاد امنیت در منطقه غرب آسیا می‌دانیم.



۸. با توجه به اینکه اصول سیاستِ خارجی جمهوری اسلامی ایران با ابتناء بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت بر تعامل سازنده با کشورهای دوست به ویژه همسایگان تأکید دارد و این راهبرد از مؤلفه‌های اساسی حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل به حساب می‌آید، با قدردانی از اقدامات انجام شده، بر گسترش و تعمیق روابط همه جانبه با کشورهای غیر متخاصم در راستای تأمین مصالح نظام، تأکید می‌شود.



۹. حجم گسترده تبلیغات و اهانت‌های بی سابقه به عمود خیمه نظام، بیانگر عصبانیت دشمن و درک واقعیتِ غیر قابل انکار جایگاه بی بدیل ولایت فقیه و رهبری نظام اسلامی به عنوان عامل همبستگی و اتحاد ملی در هدایت و مدیریت جامعه است؛ واقعیتی که معاندان از بیان آن اکراه دارند و با تمام توان می‌خواهند فهم دیگران را نیز با هجمه به این رکن اساسی به انحراف بکشانند. لذا به دشمنان و عوامل خودفروخته داخلی آنان می‌گوئیم رهبری اسلامی، نهادی استوار، مستحکم و ریشه دار است که با هیاهو و جوسازی، آسیب نخواهد دید.



۱۰. خبرگان ملت، ضمن تجدید پیمان با ولایت، پشتیبانی قاطع خود را از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی که ادامه دهنده راه بنیانگذار انقلاب مقدس اسلامی است، اعلام و تأکید می‌کند که هدایت‌های الهی و حکیمانه مقام معظم رهبری و بصیرت افزایی ایشان برای گذار به سلامت جامعه از فتنه پیچیده اخیر در عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر تبلور یافت. بی شک این اقدام پدرانه معظم له که از اصول حکمرانی اسلامی و مبتنی بر قرآن و سیره نبوی و علوی است و قاطعیت همراه با رأفت اسلامی دستگاه قضائی، خنثی کننده کید دشمنان و دلیلی قاطع بر هوشمندی و درایت رهبر انقلاب می‌باشد.

در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره امام بزرگوار و شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آرزوی طول عمر پربرکت برای رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، از مردم عزیز کشورمان می‌خواهیم تا در آستانه سال جدید و ماه مبارک رمضان از مساعدت به همنوعان نیازمند، دریغ نورزند و مانند همیشه یاری گر یکدیگر باشند. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

مجلس خبرگان رهبری

۱۴۰۱/۱۲/۳