اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید داراب نیا اظهار کرد: طرح پاکسازی مناطق آلوده و تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر به منظور افزایش رضایتمندی مردمی در سطح شهرستان اهواز، توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان با همکاری پلیس‌های تخصصی و تشکیل اکیپی ویژه پس از هماهنگی با مرجع قضائی به اجرا درآمد.

وی افزود: در همین ارتباط ۶ باب منزل و پاتوق فروش مواد مخدر شناسایی که در بازرسی به عمل آمده مقادیری مواد مخدر از نوع صنعتی و سنتی، آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، تعداد ۲ نفر خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر و تعداد ۱۵ معتاد متجاهر دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند، گفت: برخورد با سوداگران مرگ از برنامه‌های محوری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان است که با جدیت تمام در استان در حال اجراست.