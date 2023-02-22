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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۱۹:۲۴

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان خبر داد؛

اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در اهواز

اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در اهواز

اهواز- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان گفت: طرح پاکسازی مناطق آلوده و تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر به منظور افزایش رضایتمندی مردمی در سطح شهرستان اهواز اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید داراب نیا اظهار کرد: طرح پاکسازی مناطق آلوده و تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر به منظور افزایش رضایتمندی مردمی در سطح شهرستان اهواز، توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان با همکاری پلیس‌های تخصصی و تشکیل اکیپی ویژه پس از هماهنگی با مرجع قضائی به اجرا درآمد.

وی افزود: در همین ارتباط ۶ باب منزل و پاتوق فروش مواد مخدر شناسایی که در بازرسی به عمل آمده مقادیری مواد مخدر از نوع صنعتی و سنتی، آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، تعداد ۲ نفر خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر و تعداد ۱۵ معتاد متجاهر دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند، گفت: برخورد با سوداگران مرگ از برنامه‌های محوری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان است که با جدیت تمام در استان در حال اجراست.

کد مطلب 5715830

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    نظرات

    • IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
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      رحمت براموات پلیس .دستشون دردنکنه .خدا کنه این طرح ها ادامه داشته باشه وشهر پاک بشه ازاین معتادا
    • مهدی IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
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      والاه ما که میبینیم داخل اکثر جاهای اهواز دارند چندسال که خیلی راحت ایستادن و دارن مثل چیپس و پفک انواع مواد مخدر رو میفروشن پس کو اگه راست میگید ریشه کنشون کنید نه اینکه سالی یه بار میان میریزن
    • IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
      0 0
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      همیشه جایی حضور پیدا میکنید که یا منافع خودتون وسطه،یا یه عده همصدا از چیزی شاکی باشن،،،در اهواز حتی یک مآمور انتظامی از مدرسه دختران حفاظت نمیکنه،دزدی در روز روشن بابدترین شکل ممکن انجام میشه وکسی حتی رسیدگی نمیکنه،،،حتی یک مأمور راهور ترافیک و قانون شکنی هارو کنترل نمیکنه،،
    • عدالت علی IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
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      با سلام اگه واقعاً میخوایید جمع کنید اول کله گندها اعدام کنید تا جلوگیری بشه
    • سید IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
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      باسلام...خدمت شما سروران... منطقه کوی رمضان شده مرکز فروش موامخدر کوچک وبزرگ درحال فروش گوشه کنار محلها شده پراز معتادین .. سرهرچهارراه شده پر از زن ودختر وپسر بچه های بزهکار یا شیشه خودرو پاک میکنن یا اسفند دود میکنن امیدوارم که شما بزرگان حداقل این یکی مسله روحل کنید...یاحق

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