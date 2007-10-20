حسین زاده و حیدری حذف شدند/ حبیبی در انتظار نتایج حریفان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای کاراته قهرمانی جوانان و امید جهان که در شهر استانبول ترکیه جریان دارد، دو نماینده کشورمان ازجدول مسابقات حذف شدند.

در وزن 70- کیلوگرم مسعود حسین زاده دور اول حریفی از اوکراین را 4 بریک شکست داد ولی با قبول شکست 5 بریک برابرحریف اسلواکی ازجدول مسابقات حذف شد.

در وزن 57- کیلوگرم مسعود حبیبی دورنخست را با قرعه استراحت پشت سرگذاشت . وی در دور دوم حریف قراقستانی را 4 برصفر از پیش رو برداشت ولی در دور سوم، 3 بر2 به کاراته کا سوییسی باخت. درصورتیکه این کاراته کا سویسی در بازی بعدی خود نماینده ژاپن را شکست دهد، حبیبی این شانس را دارد که در گروه بازنده ها برای کسب مدال برنز تلاش کند.

همچنین در وزن 75+ سلمان حیدری در اولین مبارزه خود درحالیکه مقابل نماینده مصرتا دقایق پایانی مساوی بود با رای داور بازنده اعلام شد و او نیز ازجدول رقابتها کنار رفت.

حسنی پور، سالطانی و حقیقی که صبح امروز به بازی نهایی راه یافته اند تا ساعاتی دیگر برای کسب مدال طلا مبارزه خواهند کرد.

رقابتهای کاراته قهرمانی امید وجوانان جهان از جمعه 26 مهرماه آغاز شده است و فردا با برگزاری دیدارهای رده سنی امید به پایان خواهد رسید .