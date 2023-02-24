بانک مرکزی حکمرانی ارزی را برعهده بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر بیله سوار اظهار کرد: استفاده از فیوضات ماه شعبان برای شیعیان غنیمت بزرگ است.

وی با تبریک اعیاد شعبانیه استفاده از فرصت شعبان را از مصادیق تقوا دانست و خاطرنشان کرد: کنترل زبان و استفاده از زبان برای مسیر خیر و صلاح از جمله رفتارهای مثبت و قوی برای حصول تقوا و عدم کنترل زبان را از موانع اصول تقواست.

امام جمعه بیله سوار با تبریک اعیاد شعبانیه و ولادت امام حسین (ع) گفت: یکی از نعمت‌های بزرگ و بی نظیر انقلاب نهاد مقدس سپاه معظم است و موفقیت‌های بی نظیر امروز در بسیاری از عرصه‌های نظامی فضایی، امنیتی، فرهنگی، جهادی، اقتصادی و محرومیت زدایی را مرهون تلاش این نهاد مقدس هستیم.

حجت الاسلام عزیزی خواستار تکریم و تعظیم این نهاد مقدس از طرف همگان شد و تصریح کرد: سپاه امروز خار چشم دشمنان نظام اسلامی است.

وی ۸ اسفند سالروز امروز تربیتی و تربیت اسلامی را یادآور شد و بیان کرد: در این خصوص باید برنامه ریزی قوی در حوزه‌های زیرساختی و عملیاتی و برنامه ریزی اجرایی شود.

امام جمعه بیله سوار مشکلات جامعه امروز را تربیتی دانست و خواستار توجه عالمانه و عاملانه به این موضوع از طرف دولت انقلابی و مردمی شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان با اشاره به رویداد بزرگ جشنواره فرهنگی و هنری مرزداران که به مدت سه روز در شهرستان بیله سوار به خاطر یاد و تکریم شهدای مرزداران خواستار ثبت روز سوم شهریور به نام مرزداران در تقویم جمهوری اسلامی شد.

حجت الاسلام عزیزی تورم و گرانی‌های ارز در روزهای اخیر را یادآور شد و خواستار جدی اقتدار بانک مرکزی در قالب حکمرانی ارزی شد.

وی با تاکید بر ورود جدی قوه قضائیه و نهادهای نظارتی برای حل و کنترل مشکل عرضه و تقاضا در حوزه ارز گفت: جنگ ادراکی در حوزه اقتصادی اخیراً به صورت گسترده در حال انجام است که باید این امر در کشور خنثی شود.