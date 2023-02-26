به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی ظهر یکشنبه در نشست خبری اقدامات مدیریت شهری در استقبال از بهار ۱۴۰۲ اظهار کرد: ١۵ هزار و ٩۴٢ جای پارک خودرو در هسته مرکزی شهر مشهد مقدس برای ایام نوروز ۱۴۰۲ آماده سازی و پیش بینی شده است.

قائم مقام مناسبت‌های شهرداری مشهد گفت: ایستگاه‌های استقبال از زائر نیز در پنج ورودی مشهد آماده شده و ١٨ مکان راهنمای زائر نیز به صورت شبانه روزی در ایام نوروز در مشهد دایر خواهد بود.

وی در ادامه همچنین بیان کرد: شهرداری برای ٣۴ هزار و ٧٠٠ نفر ظرفیت اسکان اضطراری در ٢٠ مکان این کلانشهر طی ایام نوروز فراهم کرده است.

نجفی اظهار کرد: امسال در حوزه معاونت خدمات شهری حدود ٨٠ میلیارد تومان برای استقبال از بهار ١۴٠٢ هزینه شده است.

قائم مقام مناسبت‌های شهرداری مشهد با اشاره اجرای پویش بهاری در مناطق مختلف در آستانه بهار گفت: یک میلیون و ۴٣٠ هزار متر از طول جداول شهر نیز رنگ آمیزی شده است.

وی ادامه داد: کاشت ١۵ میلیون بوته گل با توزیع مناسب و کنترل کیفیت در دست اجراست که این میزان در نوروز ١۴٠١ حدود ١٨ میلیون بوته بود و طبق بخشنامه وزارت کشور از کاشت گل‌های فصلی با هدف کاهش میزان آبیاری کاسته شده است.

نجفی اظهار کرد: تعداد المانهای گل نیز در بهار ١۴٠٢ هزار و ۵۴٣ عدد است که حدود ٢٣ درصد نسبت به نوروز ١۴٠١ رشد دارد و ۴۵ المان تعاملی نیز در سطح شهر نصب می‌شود.

قائم مقام مناسبت‌های شهرداری مشهد افزود: لحظه تحویل سال نو ۴٠٠ دستگاه اتوبوس در اطراف حرم رضوی خدمت‌رسانی خواهند کرد و سرویس دهی ویژه نیز انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: سرویس دهی رایگان با ٣٠ دستگاه تاکسی در اطراف حرم رضوی و تقویت ناوگان تاکسیرانی از دیگر اقدامات است و بازرسی از میزان دریافت کرایه تاکسی نیز برنامه ریزی شده است.

نجفی گفت: راه اندازی سه اتوبوس موزه و ٢ اتوبوس گل از دیگر اقدامات است همچنین اجرای جشنواره نور با نصب ۴٠ المان نوری از اقدامات شاخص استقبال از بهار است و ٣١٨ برنامه هنری نیز اجرا می‌شود.

قائم مقام مناسبت‌های شهرداری مشهد افزود: چهار هزار و ١۵٠ چشمه سرویس بهداشتی در سطح شهر آماده، ارزاق عمومی با قیمت مناسب در ١٣ بازار عرضه و تأمین و ١١ مکان نیز برای عرضه نان پیش بینی شده است.