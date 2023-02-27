۸ زندانی زن در پویش نذر هشتم از زندان مشهد آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اعیاد شعبانیه، بیست و هشتمین مرحله پویش مردمی و مسجدی نذر هشتم ویژه زندانیان زن در زندان مرکزی مشهد برگزار شد و ۸ زندانی زن نیازمند با همیاری خادمان کفشداری زنان بارگاه منور رضوی و نمازگزاران مساجد از زندان مشهد و ۱۲ زندانی دیگر از زندان سبزوار آزاد شدند.

بر اساس این گزارش با همکاری و مشارکت خادمان و کفشداران بخش بانوان حرم مطهر رضوی و نمازگزاران مساجد و همچنین تعامل مؤثر دفتر امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی ۸ زندانی زن نیازمند که به درستی در چرخه اصلاح و تربیت قرار گرفته و شرایط بازگشت به جامعه را داشتند با بدرقه خادمین حرم مطهر و زیر سایه پرچم بارگاه رضوی از زندان آزاد شدند. در همین راستا با مشارکت خیرین سبزواری و اعمال ارفاقات قضائی ۱۲ زندانی نیز از زندان سبزوار آزاد شدند.

گفتنی است در پویش مردمی و مسجدی نذر هشتم، هشتم هر ماه حداقل ۸ زندانی نیازمند به نیت امام هشتم حضرت ثامن الحجج علیه السلام توسط خیرین و نمازگزاران مساجد از زندان‌های خراسان رضوی آزاد می‌شوند و از آغاز اجرای این پویش تاکنون ۸۳۸ زندانی نیازمند از زندان‌های استان آزاد شدند.