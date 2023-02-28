حجم آبی ذخایر سدهای مازندران ۴۶ درصد است/ کمبود منابع آبی

به گزارش خبرنگار مهر، امین نوری صبح سه شنبه در جلسه حفاظت منابع آبی استان اظهار کرد: از مهر تا پایان بهمن امسال به میزان ۲۲۶ میلی متر بارندگی داشته ایم که نسبت به درازمدت ۳۱ درصد کاهش بارندگی را نشان می‌دهد. به خصوص در شرق و مرکز استان شاهد تنش جدی هستیم. آبدهی رودخانه‌ها هم حدود ۵۵ درصد کمتر شده است.

وی درباره وضعیت ذخایر سدهای استان نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر از ۴۴۲ میلیون متر مکعب ظرفیت مخازن سدهای استان ۱۳۲ میلیون متر مکعب پر است. سد شهید رجایی با حجم ۳۶ میلیون متر مکعب و کاهش ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته کمترین میزان ذخیره آب از زمان بهره برداری را تجربه کرده است.

نوری افزود: مجموع ذخایر آب در سدهای استان ۱۳۵ میلیون متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان این‌که از مهر لغایت اسفند سال جاری حدود ۳۱ میلیون متر مکعب برای مصرف آشامیدنی و ۳۶ میلیون متر مکعب برای مصرف زیست‌محیطی از سدهای مازندران رهاسازی شد، گفت: در تاریخ مشابه سال گذشته ۷۴ درصد از حجم مخازن آب‌بندان‌ها آبگیری شده بود که امسال به حدود ۵۶ درصد کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود درصورت تداوم وضعیت آبگیری آببندان ها در شروع فصل زراعی جاری نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد و نسبت به ظرفیت مخازن حدود ۲۵ درصد با کمبود ذخایر آبی در آببندان ها مواجه شویم.

جانشین دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقه‌ای مازندران در پایان وضعیت شبکه تجن در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را نامناسب دانست و افزود: حجم منابع در شرایط نرمال ۴۰۰ میلیون متر مکعب است که این حجم در حال حاضر ۱۹۵ میلیون متر مکعب است.