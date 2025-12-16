به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و دومین نشست از سلسله محافل طنز قمپز، این‌بار با عنوان ویژه شب یلدا و با مشارکت طنزپردازان استان قم برگزار خواهد شد.



این برنامه فرهنگی و ادبی روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸ در سالن نهاد کتابخانه‌های عمومی واقع در خیابان ساحلی قم میزبان علاقه‌مندان به طنز و ادبیات خواهد بود.



در این محفل، علاوه بر اجرای آثار طنز توسط شاعران و نویسندگان استان قم، چهره‌های شناخته‌شده طنز نیز حضور خواهند داشت.



روز حمل‌ونقل و رانندگان، آئین شب یلدا و همچنین موضوع آزاد، از جمله سرفصل‌هایی است که طنزپردازان می‌توانند آثار خود را بر اساس آن‌ها ارائه کنند و مانند دوره‌های گذشته، تنوع موضوعی حفظ شده است.



محفل طنز قمپز در سال‌های اخیر به عنوان یکی از رویدادهای مستمر فرهنگی در قم شناخته شده و تلاش کرده است فضایی برای گفت‌وگوی اجتماعی، نقد هنرمندانه و نشاط فرهنگی از مسیر طنز فاخر فراهم کند.



حضور در این برنامه برای عموم شهروندان آزاد و رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند با استفاده از مسیریابی سالن برگزاری در نشان، به‌راحتی در این رویداد فرهنگی شرکت کنند.



گفتنی است محفل طنز قمپز با هدف ترویج ادبیات طنز، شناسایی و حمایت از استعدادهای بومی و ایجاد پیوند میان مسائل اجتماعی و زبان هنرمندانه طنز، به صورت منظم در قم برگزار می‌شود و ویژه‌برنامه شب یلدای آن، حال‌وهوایی متفاوت از دیگر نشست‌ها خواهد داشت.