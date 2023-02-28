حمله رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین مصداق بارز تروریسم ساختاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی در توئیتر نوشت: حمله وحشیانه شهرک‌نشینان صهیونیست به مردم بی‌دفاع فلسطین در شهرک حواره و اطراف نابلس و به آتش کشیدن منازل و دارایی‌های آنان را به شدت محکوم کرد.

کنعانی این گونه اقدامات مجرمانه صهیونیست‌ها که در تداوم کشتارهای جنایتکارانه ارتش رژیم غاصب صهیونیستی در نابلس و جنین در هفته‌های اخیر اتفاق افتاده است را مصداق بارز تروریسم ساختاری و دولتی رژیم صهیونیستی دانست و خواستار واکنش قاطع، مؤثر و بازدارنده جامعه جهانی در مقابل ماشین ترور رژیم آپارتاید صهیونیستی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: رفتار افراطی و جنایتکارانه رژیم جعلی صهیونیستی و عدم پای‌بندی این رژیم به هیچ گونه تعهد و توافقی، یک بار دیگر به درستی نشان داد که مقاومت مشروع در برابر اشغالگران صهیونیست و اقدامات تجاوزکارانه آنان، تنها گزینه پیش روی مردم و گروه‌های مقاومت فلسطینی است.