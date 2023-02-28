به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیرینزاده عصر سهشنبه در نشست با نمایندگان شرکتها و انجمنهای صنفی حمل و نقل مسافری در راهداری استان اظهار کرد: نظارتها بر عملکرد شرکتهای مسافربری، ناوگان و رانندگان مسافری در اردبیل تشدید میشود.
وی با اشاره به آمادگی یک هزار و ۲۰۰ ناوگان راهداری برای ارائه خدمات به مسافران در نوروز ۱۴۰۲ اظهار کرد افزود: اکیپهای راهداری در محورها مستقر خواهند شد تا بر نحوه عملکرد شرکتها، اتوبوسها و وضعیت ناوگانها نظارت ویژه داشته باشند.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل بیان کرد: کلیه اتوبوسهای برون شهری به سامانه «سپهتن» مجهز شدهاند و عملکرد راننده به صورت هوشمند رصد میشود و در صورت بروز تخلف به پاسگاههای پلیس راه مسیر گزارش میکند تا با راننده متخلف برخورد شود.
شیرینزاده با بیان اینکه در نوروز امسال کرایه ناوگان عمومی افزایش نمییابد، گفت: در خصوص نرخ کرایهها و نقص در تجهیزات ایمنی ناوگانها هیچ گونه کوتاهی و اغماض مورد قبول نیست و شرکتها موظف هستند برای همه مسافران بلیت صادر کرده و فقط از محل ترمینال مسافرگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین مردم و مسافران میتوانند هرگونه انتقاد و شکایت خود را از طریق سامانه ۱۴۱ به اداره کل راهداری استان اردبیل اطلاع دهند تا در اسرع وقت در کمیسیون مربوطه رسیدگی و با راننده و شرکت خاطی برخورد شود.
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