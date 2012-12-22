خطوط مسافربری شهرهای کلاته و دیباج به پایانه مسافربری دامغان منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای فرعی ترافیک شهرستان دامغان صبح شنبه به ریاست مرتضی علی آبادی فرماندار این شهرستان در راستای بررسی مشکلات و ساماندهی خودروهای مسافربری شهرهای دیباج، کلاته، امیریه و دیگر روستاها در محل فرمانداری برگزار شد.

ساماندهی خودروهای خطوط دامغان به شهرهای کلاته و دیباج یکی از مصوبات این جلسه بود که مقرر شد ایستگاه مبدا در دامغان پایانه مسافربری شهید شاهچراغی باشد و با تصویب این بند مقرر شد الویت تبدیل خودرو به پلاک عمومی با خودروهای حائز شرایط دو شهر کلاته و دیباج بوده و همه خودروهای شخصی پژو و سمند متقاضیان که شرایط تبدیل پلاک آنها به پلاک عمومی وجود دارد تغییر وضعیت دهند و در خطوط مربوطه بکارگیری شوند.

همچنین مقرر شد، تا زمان تحقق کامل این مصوبه پنج سرویس عمومی مینی بوس و چند تاکسی بین شهری وظیفه جابجایی مسافر را بر عهده گیرند اما در خصوص سایر خودروها نیز، مالکین آنها می توانند با تبدیل خودروی خود به پژو یا سمند در خصوص تغییر پلاک طبق ضوابط موجود اقدام کنند.

انتقال مسافرین از مراکز شهر دامغان به پایانه مسافربری شهید شاهچراغی یکی دیگر از تصمیمات این جلسه بود که مصوب شد تا استقرار کامل این طرح و عادی شدن شرایط، شهرداری دامغان سرویس های رایگان در اختیار مسافرین قرار داده تا از سطح شهر ایشان را به پایانه مسافربری حمل و نقل کند.

سرویس دهی از طریق اتوبوس رانی به روستاهای مهماندوست، امام آباد و زرین آباد از توابع بخش مرکزی دامغان از جمله مصوبات جلسه شورای فرعی ترافیک دامغان بود.

تغییر کارکرد خودرو های تاکسی گردشی به خطی نیز یکی دیگر از مصوبات شورای فرعی ترافیک دامغان بود که این موضوع نیز به گرانی سوخت خودروها مورد تایید و تصویب اعضا قرار گرفت و مقرر شد خودروهای گردشی با برداشتن خطوط آبی از جلوی تاکسی ها بتوانند مانند تاکسی های خطی در ایستگاه های تعبیه شده استقرار یابند و مسافر گیری کنند.

آخرین مصوبه جلسه شورای فرعی ترافیک شهرستان دامغان پیرامون تغییر ایستگاه تاکسی خیابان پرستار بود که مسیر تردد آنها بالعکس از جنوب به شمال و در ضلع مقابل جایگاه فعلی از پایین خیابان پرستار به سمت ابتدای خیابان باشد که پس از تصویب آن تاکسی های آن خط از لاین جنوبی خیابان پرستار وارد خواهند شد و پس از مسافرگیری و عبور از چهارراه لاله وارد بلوار پیروزی(جنوبی) می شوند و از طریق خیابان باغ جنت ادامه مسیر می دهند و تصویب شد این موضوع به نظریه کارشناسی و جلسات بعدی موکول شود.