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۱۰ اسفند ۱۴۰۱، ۱۸:۵۷

واکنش حماس به تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی

واکنش حماس به تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» در واکنش به تصویب پیش نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی، تاکید کرد که این اقدام در راستای قانون کردن قتل سازمان یافته فلسطینیان صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل منابع فلسطینی، جنبش حماس ضمن محکوم کردن تصویب پیش نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی که دست به عملیات ضد صهیونیستی زده اند، افزود: این اقدام در راستای تلاش سران صهیونیست برای مشروعیت بخشی به قتل سازمان یافته شهروندان فلسطینی است.

جنبش حماس ادامه داد: سیاست ها و قوانین مربوط به قتل شهروندان فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی هرگز نخواهد توانست باعث ایجاد ترس در میان مبارزان و ملت فلسطین شود و فلسطینیان به مقاومت و مبارزه مشروع خود علیه جنایت های رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان صهیونیست ادامه خواهند داد.

این جنبش فلسطینی عنوان کرد: ما خطرناک بودن تصویب چنین قوانین را به جامعه بین الملل و نهادهای بین المللی گوشزد می کنیم و خواستار اقدام بین المللی تأثیرگذار برای ممانعت از تصویب نهایی و اجرایی شدن این قوانین و محاکمه اعضای کابینه نتانیاهو هستیم.

گفتنی است، پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) در قرائت نخست، پیش نویس قانون اعدام آن دسته از اسرای فلسطینی که دست به عملیات ضد صهیونیستی زدند را تصویب کرد.

در پیش نویس این قانون که یک عضو پارلمان رژیم صهیونیستی از حزب «عوتسما یهودیت» ارائه داده، آمده است که دادگاه باید کسانی که اقدام به عملیات علیه شهرک نشینان می‌کنند را به اعدام محکوم کند.

در همین حال، مشاور قضائی کابینه نتانیاهو ضمن انتقاد از این قانون، آن را غیر بازدارنده خوانده است.

این اقدام در راستای مبادرت کابینه افراطی نتانیاهو در تحت فشار قرار دادن فلسطینیان و اجرای سیاست فاشیستی صورت می‌گیرد.

تصویب چنین قانونی همزمان با ناآرامی‌های موجود در جامعه صهیونیستی می‌تواند علاوه براعتراض شهرک نشینان صهیونیست، با خیزش سراسری از سوی فلسطینیان همراه باشد.

کد مطلب 5722793

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