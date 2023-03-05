به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدی صدر مدیرعامل سازمان رفاه اجتماعی شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا معتادان در مراکز یاور شهر پذیرش نمیشوند، گفت: امروز در حوزه غربالگری مشکل داریم و جمع آوری گروهی معتادان از سطح شهر تهران و آزاد شدن آنها قبل از ارجاع معتادان به مراکز یاور شهر اشتباه است و این غربالگری توسط بهزیستی انجام میشود.
مدیرعامل سازمان رفاه اجتماعی شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران متعهد شد پنج هزار ظرفیت خارج از وظیفه ذاتی خود بپذیرد و در کمتر از هشت ماه پنج هزار ظرفیت را ایجاد کردهایم جز شهرداری هیچ دستگاهی اعم از بهزیستی، کمیته امداد، بیمارستانها و پلیس، معتادان زخم باز، زنان، نوجوانان زیر ۱۸ سال، بزرگسالان بالای ۶۰ سال، معتادان دارای مشکل اعصاب و روان و سایر معتادان دارای بیماری را به دلیل مشکل مالی و احتمال فوت پذیرش نکردند.
وی گفت: این دسته از معتادان خانواده ما هستند و هیچ فرقی میان معتادان سالم و معتادانی که با مرگ دست و پنجه نرم میکنند وجود ندارد و شهرداری تهران تمام منع پذیرشی ها را پذیرفت و درب مراکز پذیرش را به روی محکومان به مرگ باز کردیم و بابت هر معتاد زخم باز در حال پرداخت هزینههای گزاف هستیم.
احمدی صدر تصریح کرد: هزاران معتاد متجاهر جمع آوری میشوند و به مرکز غربالگری میروند و این مرکز از هزار معتاد، ۸۰۰ نفر را آزاد میکرد. معتادان یا ماده ۱۶ هستند یا دارای بیماری هستند یا معتاد متجاهر نیستند که این دسته آزاد میشوند حتی اعلام کردهایم بی خانمانها را نیز در مراکز خود نگهداری میکنیم.
مدیرعامل سازمان رفاه اجتماعی شهر تهران گفت: غربالگری به ازای هر نفر که دستگیر میکند، هزینه میگیرد و بر همین اساس هر بار از هزار نفر ۸۰۰ نفر آزاد میشوند؛ یک بار برای همیشه باید این موضوع گفته شود تا غربالگری درست شود. سیستم جمعآوری معتادان از کف خیابانها افتضاح است.
وی تصریح کرد: تا به امروز با وجود آنکه شهرداری تهران باید از ستاد مبارزه با مواد مخدر هزینه دریافت میکرده است اما تاکنون یک ریال هم دریافت نکرده است. هزینه نگهداری یک معتاد عفونی در مراکز ماهیانه ۳۰ میلیون تومان است.
احمدی صدر با بیان اینکه در زمستان بعضی شبها ۴۰ نفر در شبها فوت میکردند، گفت: یک سال است یک نفر فوتی نداشتهایم و ظرفیت ایجاد کردهایم، یک ریال پول دریافت نکردهایم، هزینه و کار سخت نگهداری معتادان متجاهر را قبول کردهایم حتی در طرح جمع آوری اتوبوس دادهایم و پنج مرکز به بهزیستی برای انجام کار غربالگری دادهایم.
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