به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری شوچنکو»، رئیس اداره شهر یاسنواتایا در جمهوری خلق دونتسک در شرق اوکراین (که اخیرا با برگزاری همه‌پرسی به روسیه الحاق شده) می‌گوید که در بمباران‌های مداوم نیروهای اوکراینی در یکی از شهرهای این منطقه صدها نفر کشته و زخمی شدند.

وی دراین‌باره گفت: در نتیجه بمباران نیروهای اوکراینی در سال ۲۰۲۲، نزدیک به ۵۰ نفر کشته و بیش از ۱۷۰ نفر در شهر یاسنواتایا زخمی شدند. هم‌اکنون ۱۵ هزار نفر در این شهر زندگی می‌کنند و بمباران ارتش اوکراین روزانه ادامه دارد.

به گفته شوچنکو، در سال گذشته بمباران نیروهای اوکراینی بیش از ۲ هزار خانه مسکونی را در این شهر تخریب کرده است.

جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک و مناطق زاپروژیا و خرسون از ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر (اول تا پنجم مهر) برای پیوستن به روسیه همه‌پرسی برگزار کردند و اکثریت رای‌دهندگان با الحاق این مناطق به روسیه موافقت کردند.

رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ۱۴۰۰) در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که در واکنش به درخواست جمهوری‌های دونباس (دونتسک و لوهانسک) در شرق اوکراین و همچنین به منظور «نازی‌زدایی و غیرنظامی‌کردن اوکراین»، فرمان آغاز «عملیات ویژه نظامی» در اوکراین را صادر می‌کند تا از مردمی که هشت سال مورد سوءاستفاده و نسل‌کشی رژیم کی‌یِف بوده‌اند، حفاظت کند و اوکراین از وجود «نئونازی‌ها» پاکسازی شود.