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۱۶ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۳۹

به عشق مهدی(عج)؛ پرونده ویژه نیمه شعبان-۱۲۴

برپایی بیش از ۵۰ ویژه برنامه اعیاد شعبانیه در سیریک

برپایی بیش از ۵۰ ویژه برنامه اعیاد شعبانیه در سیریک

سیریک - رئیس اداره تبلیغات اسلامی سیریک گفت: امسال همانند سال های گذشته در شهرستان دینمدار سیریک بیش از ۵۰ ویژه برنامه اعیاد شعبانیه برگزار شود.

حجت‌الاسلام میثم سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اذعان به اینکه، امسال همانند سال های گذشته شهرستان دینمدار سیریک غرق در نور و شادی اعیاد مبارک شعبانیه می شود، اظهار کرد: برنامه های اعیاد شعبانیه امسال با مشارکت مردم دیندار سیریک و در کنار آن هیئت های مذهبی پرباتر از سال های گذشته برگزار می شود.

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به اینکه امسال همانند سال های گذشته شهر دینمدار سیریک غرق در نور و شادی اعیاد مبارک شعبانیه می شود، افزود: بیش از ۵۰ ویژه برنامه اعیاد شعبانیه در مساجد شهر و روستاهای شهرستان سیریک برپا می شود.

وی بیان کرد: برگزاری جشن های باشکوه مردمی مراسمات و سخنرانی و مداحی توسط اساتید برجسته کشوری، و همچنین برنامه سنتی و قدیمی اکلیلی که در شب نیمه شعبان از قدیم الایام در روستاهای شهرستان بین مردم رایج میباشد، برگزاری جشن های ویژه در مساجد از جمله برنامه‌های مردم این شهرستان در ایام شعبانیه است.

وی با اشاره به برگزاری برنامه ها در مساجد خاطرنشان کرد: هیئت های مذهبی برنامه های متنوع فرهنگی و دینی را در مساجد روستا های سیریک با محوریت حضور گسترده مردم و بالاخص جوانان برگزار می کنند.

کد مطلب 5727339

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