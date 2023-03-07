ماجرای اختلاس در سازمان میادین شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب فصاحت مدیرعامل سازمان میادین شهرداری تهران در یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای شهر تهران و با اشاره به اختلاس میلیاردی در سازمان میادین گفت: این اختلاس متعلق به دوره قبل بوده و خودمان در این رابطه بررسی‌ها را انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: ۳ نفر با تبانی ۶ میلیارد تومان اختلاس کردند این افراد بنا داشتند تا ۳۰ میلیارد تومان این اختلاس انجام شود و حتی یک نفر اقامت کانادا هم گرفته بود اما این موضوع را زود متوجه شدیم و جلوی آنها را گرفتیم.