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۱۶ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۱۳

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران مطرح کرد؛

ماجرای اختلاس در سازمان میادین شهرداری تهران

ماجرای اختلاس در سازمان میادین شهرداری تهران

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری تهران درباره اختلاس میلیاردی در این سازمان توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب فصاحت مدیرعامل سازمان میادین شهرداری تهران در یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای شهر تهران و با اشاره به اختلاس میلیاردی در سازمان میادین گفت: این اختلاس متعلق به دوره قبل بوده و خودمان در این رابطه بررسی‌ها را انجام داده‌ایم.
وی ادامه داد: ۳ نفر با تبانی ۶ میلیارد تومان اختلاس کردند این افراد بنا داشتند تا ۳۰ میلیارد تومان این اختلاس انجام شود و حتی یک نفر اقامت کانادا هم گرفته بود اما این موضوع را زود متوجه شدیم و جلوی آنها را گرفتیم.

کد مطلب 5727481
مهشید جعفری معظم

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    نظرات

    • دهقان IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
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      پاسخ
      اگر کسی در توانش بود یک نقطه و یا ارگان دولتی پیدا کرد که در دو دوره قبلی خیانتی به کشور مردم نشده باشد باید جایزه نوبل بهش اهدا کرد خدا لعنت و ذلیل خوارشون نماید

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