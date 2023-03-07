به گزارش خبرنگار مهر، ایوب فصاحت مدیرعامل سازمان میادین شهرداری تهران در یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای شهر تهران و با اشاره به اختلاس میلیاردی در سازمان میادین گفت: این اختلاس متعلق به دوره قبل بوده و خودمان در این رابطه بررسیها را انجام دادهایم.
وی ادامه داد: ۳ نفر با تبانی ۶ میلیارد تومان اختلاس کردند این افراد بنا داشتند تا ۳۰ میلیارد تومان این اختلاس انجام شود و حتی یک نفر اقامت کانادا هم گرفته بود اما این موضوع را زود متوجه شدیم و جلوی آنها را گرفتیم.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران مطرح کرد؛
ماجرای اختلاس در سازمان میادین شهرداری تهران
مدیرعامل سازمان میادین شهرداری تهران درباره اختلاس میلیاردی در این سازمان توضیحاتی داد.
به گزارش خبرنگار مهر، ایوب فصاحت مدیرعامل سازمان میادین شهرداری تهران در یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای شهر تهران و با اشاره به اختلاس میلیاردی در سازمان میادین گفت: این اختلاس متعلق به دوره قبل بوده و خودمان در این رابطه بررسیها را انجام دادهایم.
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