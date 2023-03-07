اسامی برگزیدگان سی امین دوره جشنواره دانشجوی نمونه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از برگزیدگان ادوار و برترین‌های سی امین دوره جشنواره دانشجوی نمونه کشوری صبح امروز با حضور دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور، دکتر محمد علی زلفی گل و دکتر بهرام عین اللهی وزرای علوم و بهداشت در سالن اجلاس سران برگزار شد.

دانشجویان نمونه وزارت علوم

در این مراسم تعدادی از دانشجویان برتر دانشگاه‌های مجموعه‌های وزارت علوم، وزارت بهداشت و بین الملل به عنوان دانشجویان نمونه انتخاب شدند، اسامی دانشجویان نمونه دانشگاه های وزارت علوم به ترتیب زیر است:

مهناز مهاجر قادرآبادی دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی از پردیس امام خمینی (ره) گرگان، حسن طاهری دانشجوی دوره کارشناس رشته روانشناسی از دانشگاه محقق اردبیلی، علیرضا محمدی دانشجوی دوره کارشناس رشته علوم تربیتی از دانشگاه فرهنگیان پردیس باهنر اراک، مصطفی مزارعی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی از دانشگاه خلیج فارس، محدثه سادات فخار دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی آب از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، مریم فلاحی دانشجوی رشته تکنولوژی آموزشی در دوره دکتری و تخصصی از دانشگاه علامه طباطبایی، محمد صادق فراهانی دانشجوی رشته حقوق عمومی در دوره دکتری تخصصی از دانشگاه تهران، محسن مرادی دانشجوی رشته آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در دوره دکتری تخصصی از دانشگاه خوارزمی، سعید خسروی دانشجوی رشته علوم باغبانی و فضای سبز در دوره دکتری تخصصی از دانشگاه فردوسی مشهد، سید احمد الماسی دانشجوی رشته عمران – راه و ترابری در دوره دکتری تخصصی از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، داوود قیداری دانشجوی رشته شیمی عالی در دوره دکتری تخصصی از دانشگاه گیلان و سیما خالقیان دانشجوی رشته معماری در دوره دکتری تخصصی از دانشگاه هنر اصفهان از دانشجوی مجموعه وزارت علوم هستند.

دانشجویان نمونه وزارت بهداشت

آرزو قدیمی دانشجوی دوره کارشناسی رشته پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، احمدرضا فلاح مراغه دانشجوی کارشناسی رشته پرستاری از دانشگاه یزد، سمیرا رومینا دانشجوی رشته مامایی دوره کارشناسی ارشد، رضا حیدری سورشجانی دانشجوی رشته پرستاری دوره کارشناسی ارشد و نگارسادات احمدی دانشجوی دوره دکتری حرفه‌ای پزشکی هر سه از دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشجوی نمونه این دوره برگزیده شدند.

علی معتمدالصنایع دانشجوی دوره دکتری حرفه‌ای پزشکی از دانشگاه گناباد، غزاله پورعلی دانشجوی دکتری حرفه‌ای پزشکی از دانشگاه پزشکی مشهد، هادی بازیار دانشجوی دوره دکتری تخصصی علوم تغذیه از دانشگاه اهواز، خلیل کلوانی دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته خدمات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشگاه کرمان، ماهرخ جلیلی دانشجوی دکتری تخصصی رشته بهداشت محیط از دانشگاه یزد، مریم دولت‌آبادی تکابی دانشجوی دکتری تخصصی از دانشگاه یزد، زهرا خاکدل جلوداردانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشگاه اصفهان و در نهایت امیرحسین بابایی دانشجوی رشته گوش، حلق و بینی و جراحی سروگردن در دوره دکتری تخصصی از دانشگاه شیراز از جمله دانشجویان نمونه حوزه علوم پزشکی هستند.

دانشجویان بین الملل نمونه

در این جشنواره کمیل حیدر دانشجوی رشته علوم سیاسی در دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد، مصطفی الموسوی دانشجوی رشته زبان و ادبیات عربی در دوره دکتری تخصصی از دانشگاه فردوسی مشهد، غلام عباس حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی از دانشگاه مازندران، محمد مجدکاوری دانشجوی رشته حقوق خصوصی در دوره دکتری تخصصی از دانشگاه فردوسی مشهد چهار دانشجوی بین الملل هستند که مورد تقدیر قرار گرفتند.