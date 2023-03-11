امدادرسانی به ١١ استان متاثر از حوادث جوی

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی سرپرست سازمان امداد و نجات هلال احمر با اشاره به گزارش سوانح جوی اعم از آب‌گرفتگی، کولاک و برف ۱۵ تا ۲۰ اسفند ماه گفت: ١١استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان و همدان و ۱۷ شهرستان نیازمند خدمات امدادی بودند.

وی ادامه داد: همچنین به ٢١منطقه شامل ١١محور، ۶ شهر و ۴ روستا نیز امدادرسانی شد.

محمودی گفت: ۷۹۴ نفر خدمات امدادی دریافت کردند و ۱۵ نفر نیز اسکان اضطراری یافتند همچنین ۲ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرپرست سازمان امداد و نجات هلال احمر با بیان اینکه در جریان امدادرسانی‌ها ٣٩دستگاه خودرو از برف رهاسازی شدند گفت: به کمک نیروهای امدادی آب از ۹۵ واحد مسکون ی تخلیه شد و۴۱ تیم متشکل از ١٧٢نفر کار امدادرسانی را انجام دادند و ۴۶ بسته غذایی نیز توزیع شد.