توافق ایران و عربستان به نفع کشورهای منطقه است

مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره توافق ایران و عربستان، گفت: یکی از مؤلفه‌های قدرت منطقه‌، تفاهم و حل مشکلات دیپلماتیک توسط خود کشورهای منطقه است.

وی بیان کرد: کشورهای منطقه باید بر مبنای احترام متقابل با یکدیگر رفتار کنند. کشورهای خارج از منطقه مانند آمریکا معمولاً به منطقه ما برای رسیدن به اهداف خودشان به ویژه در حوزه انرژی نگاه می‌کنند و زمانی هم که به اهداف خود می‌رسند، یا آن کشورهای منطقه مانند سودان را سرنگون و تجزیه یا دچار جنگ داخلی می‌کنند. این تجربه کشورهایی است که به قدرت‌های فرامنطقه‌ای امید بستند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این توافقی که برای شروع به کار روابط دیپلماتیک ایران و عربستان بعد از هفت سال انجام شده است، نشان می‌دهد که این دو کشور بزرگ و اسلامی منطقه هر چقدر هم که با هم اختلاف سلیقه داشته باشند، اما نقاط اشتراک زیادی دارند.

یوسفی ادامه داد: دیپلماسی قوی منطقه‌ای کشورمان و دیپلماسی قوی دولت سیزدهم باعث این توافق شد و این توافق حاصل این رویکرد است که ما به جای نگاه به کشورهای فرامنطقه‌ای، باید دیپلماسی منطقه‌ای را فعال کنیم. امیدواریم صاحب نظران، متخصصان و اندیشمندان دو کشور هم با ایده‌های خود باعث وحدت و توسعه روابط ایران و عربستان شوند.

وی ادامه داد: برخی از کشورهای غربی همیشه دنبال تفرقه افکنی بین کشورهای مسلمان، آسیایی و آفریقایی هستند و تفرقه می‌اندازند و حکومت می‌کنند. قطعاً آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهایی که نمی‌خواهند منافع مشترک منطقه، ایران و عربستان و وحدت جهان اسلام محقق شود، از این توافق ناراحت هستند و این توافق به ضرر آن‌ها خواهد بود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعاً این توافق به نفع کشورهای منطقه است و نشان می‌دهد هر چند از لحاظ سلیقه‌ای اختلافاتی بین کشورهای منطقه باشد، اما این اختلافات با گفتگوی بین بخشی درون منطقه قابل حل است.