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۲۱ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۳۸

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

۲۱ هزار تن مرغ منجمد در مازندران ذخیره سازی شد

۲۱ هزار تن مرغ منجمد در مازندران ذخیره سازی شد

ساری- رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: از ابتدای طرح تنظیم بازار تاکنون ۲۱ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد در استان ذخیره و ۱۶ هزار تن به سایر استان ها ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عنایتی کلیجی صبح یکشنبه در قرارگاه امنیت غذایی با بیان اینکه همه روزه جلسات قرارگاه امنیت غذایی همه اعضای قرارگاه در مازندران دایر است، افزود: از آغاز طرح تنظیم بازار تاکنون ۲۱ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد در استان ذخیره شد که ۱۶ هزارتن به سایر استان‌ها ارسال شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اظهار کرد: در مازندران از ابتدای طرح تاکنون ۵۵۰ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب کیلویی ۴۳ هزارتومان توزیع شد.

عنایتی بیان داشت: روزانه نزدیک به ۴۰۰ هزار قطعه کشتار مرغ در استان داریم و شب گذشته ۲۹۷ تن گوشت مرغ و مرغ زنده به پایتخت کشور ارسال شد.

وی تصریح کرد: ۴۶۰ تن گوشت منجمد به مازندران تخصیص داده شد درحالیکه نیاز استان ۱۲۰۰ تن است و با توجه به پیش‌بینی حضور ۲۰ میلیون مسافر در استان، انتظار داریم این میزان گوشت به استان ارسال شود.

عنایتی گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان در طرح فجر تا فطر، اقلام اساسی را با ۱۰ تا ۲۵ درصد تخفیف به هم‌استانی‌ها ارائه می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: ۲۸۰ نانوایی کشیک در مازندران داریم و ۲۳ هزارکیسه آرد فوق‌العاده به نانوایان استان توزیع شد و ۲۵۰ تن پرتقال، ۴۰۰ تن سیب و ۱۰ تن خرما با قیمت مصوب از ۲۳ اسفند در استان توزیع می‌شود.

کد مطلب 5731043

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