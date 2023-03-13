اجرای طرح بستری رایگان بیماران در ۳ استان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سند ملی سلامت بخش که در مرحله نخست شامل طرح رایگان شدن بستری بیماران در سه استان بوشهر، خراسان جنوبی و کردستان است، روز دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ با حضور وزیر بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رونمایی شد.

بر اساس این طرح که ابتدا در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاهای سه استان بوشهر، خراسان جنوبی و کردستان اجرا می‌شود، در حوزه خدمات ضروری درمانی، اگر بیماران از طریق نظام ارجاع مراجعه کنند، هیچ پرداختی از جیب نخواهند داشت و خدمات به صورت رایگان به آنها ارائه می‌شود.

همچنین با تشکیل قرارگاه نظام ارجاع در وزارت بهداشت، اتصالات ارجاع از سطح یک خدمات به سطح دو یعنی ارجاع به متخصص و فوق تخصص برقرار و مشوق‌هایی هم اعلام شد، به طوری که اگر کسی از طریق پزشک خانواده و نظام ارجاع از سطح یک به سطح دو آمد، اگر نیاز به خدمت بستری و ضروری داشت، فرانشیزش صفر و رایگان باشد.

بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، در حاشیه این مراسم، گفت: امسال پزشک خانواده در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها اجرا شد و امیدواریم در سال آینده بتوانیم پزشک خانواده را در کل کشور اجرایی کنیم.

وی افزود: منابع مورد نیاز را به مجلس اعلام کردیم که استقبال شد و امیدواریم منابع آن تأمین شود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه با پزشکی خانواده کانال مطمئنی ایجاد می‌شود، گفت: اگر افرادی ترجیح بدهند از طریق کانال پزشکی خانواده خدمت بگیرند، می‌توانند از مزایای آن برخوردار شوند و اگر کسی هم وارد آن نشود، می‌تواند همان روال سابق را پیش بگیرد و مشوقی برای او اعمال نمی‌شود

وی ادامه داد: از جمله مشوق‌هایی که قرار دادیم برای کسانی که در کانال پزشکی خانواده و نظام ارجاع قرار بگیرند، این است که بتوانیم درمان را به نازل‌ترین قیمت انجام داده و برای مجموعه تخصصی و پزشکی هم که وارد این کانال می‌شود، مزایای برخورداری بیشتر از حق‌الزحمه را در نظر بگیریم.

عین‌اللهی گفت: قبلاً در حوزه بستری ۵ درصد از هزینه خدمات بستری را بیمار و ۹۵ درصد را بیمه پرداخت می‌کرد، اما اکنون ما در سه استان خراسان‌جنوبی، بوشهر و کردستان اگر بیمار از طریق پزشک خانواده از سطح یک به سطح بستری ارجاع شود، وزارت بهداشت ۵ درصد فرانشیز را پرداخت می‌کند. نام این طرح «سلامت بخش» است که در این سه استان به صورت آزمایشی از امروز اجرا می‌شود و اگر موفقیت آمیز بود، با اولویت سایر استان‌های محروم هم آن را گسترش می‌دهیم.

وی گفت: برنامه ما برای اجرای پزشکی خانواده در سال آینده این است که این طرح را در کل کشور اجرا کنیم، اما اولویت ما در استان‌ها و شهرهای مناطق محروم است. با توجه به منابع شاید این امکان نباشد که در همه شهرها انجام دهیم؛ بنابراین با اولویت مناطق محروم آن استان‌ها اجرا می‌کنیم.