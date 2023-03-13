ممنوعیت فروش بسته پروازی از مبداء تهران به ۷ شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی، محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از ممنوعیت فروش بسته پروازی از مبدا تهران به ۷ شهر خبرداد.

محمدی‌بخش درخصوص اقدامات نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری در عملیات پروازهای نوروز ۱۴۰۲ گفت: بازه زمانی سفرهای نوروزی امسال به سه دوره از ۲۴ اسفندماه تا سوم فروردین، روزهای ۴، ۵، ۶ فروردین و همچنین روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین ماه تقسیم شده است.

وی از اعلام آمادگی فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی برای انجام عملیات پروازهای نوروزی خبر داد و افزود: همچنین برنامه ریزی برای صدور مجوز پروازهای برنامه‌ای و فوق العاده صورت گرفته است و براساس ظرفیت اعلام شده عملیات پروازی در این ایام صورت خواهد گرفت.

محمدی بخش با اشاره به ممنوعیت فروش بسته پروازی از مبدا تهران به مقاصد مشهد، اصفهان، شیراز، بندرعباس، کرمان، اهواز و تبریز که حدود ۸۰ درصد پروازها را به خود اختصاص می‌دهند گفت: شرکت‌های هواپیمایی موظفند در این مسیرها پروازهایشان را بر روی سامانه قرار داده و بدون بسته به فروش برسانند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: در خصوص بحث گرانفروشی و فروش اجباری بسته سفر و همچنین فعالیت بعضی از سایت‌ها و دفاتر فروش غیر مجاز با هماهنگی ضابط قضائی، معاون دادستان، سازمان تعزیرات، گشت‌های نظارتی آغاز و تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.

محمدی بخش با بیان اینکه حقوق مسافر موضوع جدی سازمان هواپیمایی کشوری است، گفت: در این خصوص بخشنامه‌های متعددی ابلاغ شده و از دادسرای رسانه خواستار مسدود کردن سایت‌های غیرمجاز به عنوان اخلال گران عرضه بلیت با قیمتهای نجومی، هستیم.