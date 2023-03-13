بارش ۳۸ میلی متری باران در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان بارندگی در این مدت در ایستگاه‌های باران سنج گتوند ۲۶، صفی آباد دزفول ۲۴.۴، اهواز ۲۲.۸، کشاورزی ۲۰.۸، لالی ۱۹.۱، شوشتر ۱۷، مسجدسلیمان ۱۶.۳ و شوش ۱۵.۲ میلیمتر ثبت شده است.

وی افزود: میزان بارش‌ها در بستان ۱۲.۱، ایذه ۹.۳، بندر ماهشهر ۹.۱، شادگان ۷.۱، رامهرمز ۷، آبادان ۶.۷، بهبهان ۵.۵، آغاجری ۵.۲، دزپارت ۵، هندیجان ۴.۹ و امیدیه ۳.۳ میلیمتر گزارش شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان نیز گفت: بارش باران در استان، خللی در پروازهای ورودی و خروجی به فرودگاه‌های استان ایجاد نکرده است.