به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، نقشه بارش تجمعی دو روزه از ساعت ۱۲:۳۰ روز چهارشنبه ۱۳ آبان تا ساعت ۱۲:۳۰ روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ در ایستگاه‌های هواشناسی استان منتشر شد که بر اساس آن، دزپارت با ۲۳.۹ میلیمتر بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش، میزان بارش تجمعی در سایر ایستگاه‌ها شامل کشاورزی اهواز ۱۸.۴، شوشتر ۱۶.۱، اهواز (فرودگاه) ۱۳.۲، مسجدسلیمان ۱۱.۶، ایذه ۱۰.۶، حسینیه ۹.۳، هویزه ۷.۵، رامهرمز ۵.۸، بستان ۵.۷، لالی ۵.۵، گتوند ۴.۶، بهبهان ۳.۳، صفی آباد دزفول ۲.۹، شوش ۲.۲، هفتکل ۱.۸، آغاجاری ۱.۰، امیدیه ۰.۸، شادگان ۰.۷، رامشیر ۰.۲، هندیجان ۰.۲ و بندر ماهشهر ۰.۱ میلیمتر ثبت شده است.

کمترین میزان بارش تجمعی غیرصفر در این مدت نیز با ۰.۱ میلیمتر در بندر ماهشهر گزارش شده است.