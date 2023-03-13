به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه سه جلدی «کوچک جنگلی» به قلم ناصر تقوایی نویسنده، فیلمساز و عکاس ایرانی توسط نشر «مس» منتشر شد. این کتاب فیلمنامه‌ای است که در سال‌های ۵۹ و ۶۰ به جهت تولید یک مجموعه تلویزیونی پانزده قسمتی توسط ناصر تقوایی پژوهش و به نگارش درآمده است.

مجوز کتاب سه جلدی «کوچک جنگلی» در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ از اداره کتاب وزارت ارشاد صادر شده است و در اواخر شهریور ماه سال جاری منتشر و آماده پخش بوده است.

آماده سازی و نسخه خوانی کتاب بیش از چهار سال وقت برده و انتشار آن با مشکلاتِ دوران کوید ١٩ و کمبود کاغذ روبرو شد و در نهایت به کوشش نشر «مس» منتشر شد.

این کتاب هم‌اکنون در کتابفروشی های سراسر ایران در دسترس است و همچنین امکان خرید آنلاین در سایت شخصی ناصر تقوایی از هفته آینده میسر خواهد شد‪.

پیش تر نیز از ناصر تقوایی مجموعه داستان «تابستان همان سال» توسط نشر «لوح» در سال ۱۳۴۸ به چاپ رسیده بود که تاکنون چاپ مجدد آن میسر نشده است.

همچنین فیلمنامه‌های «چای تلخ» و «کاغذ بی خط» در سال ١٣٨١ توسط نشر «توفیق آفرین» منتشر شد که به دلیل تخلف و طرح شکایت ناصر تقوایی به وزارت ارشاد، به درخواست این نویسنده پخش آن متوقف شد.