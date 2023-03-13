راهیابی۱۰۲نفر ازدانش آموزان هرمزگانی به مرحله دوم المپیادهای علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قویدل بیان داشت: آزمون مرحله اول المپیادهای علمی به صورت هماهنگ کشوری در بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار شد که هزار ۴۴۵ نفر دانش آموز پسر و دختر پایه‌های دهم ویازدهم دبیرستان در ۱۴ رشته علمی به رقابت پرداختند. قبول شدگان این مرحله، از نواحی یک و دو بندرعباس، میناب، بندرلنگه، کیش، سیریک، رودان، رودخانه، شهاب و پارسیان هستند.

قویدل اضافه کرد: ۱۶ نفر در رشته ریاضی، ۵ نفر المپیاد ادبی، ۲ نفر اقتصاد و مدیریت، ۱۱ نفر زیست شناسی، ۳ نفر تفکر و کارآفرینی، ۵ نفرسلول‌های بنیادی، ۸ نفر المپیاد نانو، ۳ نفر علوم زمین، ۱۶ نفر شیمی، ۷ نفر فیزیک، ۱۱ نفر کامپیوتر، ۶ نفر جغرافیا، ۳ نفر سواد رسانه‌ای و ۶ نفر نیز در رشته نجوم هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان عنوان کرد: آزمون مرحله دوم خرداد ماه به صورت متمرکز در مرکز استان برگزار می‌شود.