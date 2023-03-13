۲۷ کمیته برای برگزاری اجلاسیه شهدای استان سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر دوشنبه در بازدید از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان به میزبانی سالن جلسات این اداره بیان کرد: در بهار ۱۴۰۳ دومین کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان برگزار خواهد شد که در این راستا ۲۷ کمیته تشکیل و برنامه‌های عملیاتی و پیشنهادات ارائه شده است.

وی با بیان اینکه ساماندهی گلزار شهدا به عنوان مراکز فرهنگی و قطب دینی در هر شهر و روستا به انجام رسیده است، افزود: سرکشی از خانواده معظم شهدا در استان سمنان نهادینه شده است.

استاندار سمنان همچنین بیان کرد: در انتصابات استانی تلاش شد مسئولیت‌ها با اولویت فرزندان شهدا واگذار شود.

هاشمی با بیان اینکه امروز در شاخص ایثارگری، استان سمنان ستارگان درخشانی همچون شهید شاطری و شهدای مدافع حرم را به دنیا معرفی کرده که موجب مباهات و افتخار ما در این استان است، تاکید داشت: هر روز، روز شهید است و همه ما وظیفه داریم تا در راستای تکریم خانواده معظم‌شهدا و ایثارگران تلاش نمائیم.

وی افزود: استان سمنان سه هزار شهید را زمانی داد که جمعیت آن ۴۵۰ هزار هم نبود و این نشان از نقش آفرینی مردم این استان در دوران دفاع مقدس دارد.