۱۹۴.۶۸۴ تن گوشت انواع طیور در بهمن امسال عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه دی سال جاری منتشر شد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۱ جمعاً ۱۹۴.۶۸۴ تن گزارش شده، که سهم گوشت ماکیان (مرغ و خروس) بیش از سایر انواع طیور بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت ماکیان (مرغ و خروس) با ۱۸۷.۹۳۰ تن، ۹۶.۵ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با ۱.۴۱۴ تن، شترمرغ با ۱۰۸ تن، و سایر انواع طیور با ۵.۲۳۲ تن، به‌ترتیب ۰.۷ درصد، ۰.۱ درصد و ۲.۷ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش یک درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت طیور در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای ماکیان (مرغ و خروس) ۱ درصد، برای بوقلمون ۴۵ درصد، برای بلدرچین ۶۳ درصد، برای شترمرغ ۲۳ درصد کاهش، و برای سایر انواع طیور ۲۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل (دی) در حدود ۳ درصد افزایش داشته است.

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