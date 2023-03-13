فرهنگ ایثار و شهادت در استان بوشهر نهادینه است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در یادواره شهید گمنام و شهدای تیپ ۲۱۴ تکاوران حضرت امیر المومنین (ع) منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه شهدا جایگاه ویژه‌ای در آخرت و نزد ایزد منان دارند، اظهار داشت: بهترین، زیباترین، باارزش‌ترین و پرسودترین شکل ارتحال انسان شهادت است و شهدا در جامعه و آخرت دارای منزلت هستند،

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه مردمان استان بوشهر از دیرباز با فرهنگ شهادت آشنا هستند افزود: در این راستا شهیدان رئیسعلی دلواری، زائر خضرخان، باقرخان و دیگر علمای بزرگ پرچمدار فرهنگ شهادت در استان بوشهر هستند.

وی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه و تیپ تکاوران حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام را مایه اقتدار، افتخار و عزت ایران اسلامی و استان بوشهر دانست و بیان کرد: نیروی دریایی سپاه با اقتدار و توانمندی خود بارها آمریکاییان متجاوز را در خلیج‌فارس به زانو درآورده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: اکنون نیروی دریایی سپاه با اقتدار و قدرت در خلیج فارس حضور دارد و امنیت پایداری را فراهم کرده است.

امام جمعه بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان، خاطرنشان کرد: نیروی دریایی سپاه وارثان شهیدان مهم و ارزشمندی همچون نادر مهدی و هم رزمانش است که برای نخستین بار هیمنه آمریکا در خلیج‌فارس را شکستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه فرهنگ شهید و شهادت در استان بوشهر نهادینه است گفت: استان بوشهر از دیرباز با فرهنگ شهادت آشنا و دارای شهیدان بزرگی در مقابله با استعمار و استکبار است.

آیت الله صفایی بوشهری ادامه داد: فرهنگ خط سرخ شهادت در استان بوشهر نهادینه است و مردم این استان ولایت‌مدار و در خط سرخ شهادت قرار دارند.

یادواره شهید گمنام و شهدای تیپ ۲۱۴ تکاوران حضرت امیر المومنین ع منطقه دوم نیروی دریایی سپاه امروز با سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در مسجد صاحب الزمان (عج) این تیپ برگزار شد.

در پایان این مراسم از خانواده شهیدان تجلیل شد.