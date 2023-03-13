به گزارش خبرنگار مهر، محمد ادیب رامندی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان بوئین زهرا اظهار کرد: مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان جهت معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان در ورودی شهرها مستقر شده و در محل ورودی شهرستان، نمایشگاه عرضه صنایع دستی و محصولات شهرستان در معرض فروش و بازدید مسافران برپا می‌شود.

وی با اشاره به محصولات و صنایع دستی شهرستان از جمله گلیم ارداق، پسته بویین زهرا، کشمش شال و کفش دانسفهان که در معرض بازدید مسافران قرار خواهند گرفت، اضافه کرد: سایت موزه سگزآباد و بزرگترین جسد مکشوفه در این سایت موزه تاریخی، در محل شهرداری سگزآباد در معرض بازدید علاقه مندان قرار خواهد گرفت و کاروانسرای محمد آباد نیز آماده استقبال از مسافران می‌باشد.

ادیب رامندی افزود: مجتمع‌های رفاهی بین راهی، مساجد بین راهی، بقاع متبرکه و مدارس شهرستان جهت اسکان مسافران آماده هستند، تمامی دستگاه‌های خدماتی و امدادی آماده باش کامل بوده و مراکز درمانی و بهداشتی و تنها بیمارستان شهرستان نیز آماده ارائه خدمات به مردم عزیز و مسافران می‌باشند.