فعالیت بیش از ۱۶۰ گروه استهلال ماه در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان در جلسه ستاد استهلال اهل سنت هرمزگان در شهرستان بندرلنگه، افزود: مسئله استهلال از مسائل مهمی است که ثمرات قابل توجهی هم برای امت اسلامی دارد، از یک سو مسئله‌ای اجتهادی است و از سویی دیگر فقهی است و جهتی دیگر می‌تواند مسئله‌ای اجتماعی باشد و حتی مسئله‌ای سیاسی چرا که انسجام امت اسلامی در پرتو یک هم افزایی در مسئله استهلال می‌تواند انسجام امت اسلامی را به رخ بکشد.

وی بیان داشت: ما در مرکز کشور درخواستی را به ستاد استهلال مقام معظم رهبری مبنی بر عضویت یک نفر از علمای اهل سنت در آن ستاد ارائه کردیم که خوشبختانه پذیرفته شد.

دبیر شورای برنامه ریزی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت اظهار کرد: گروه‌های مشترک استهلال شیعه و سنی در استان‌ها شکل گرفته است که بیش از ۱۶۰ گروه استهلال فعال در کشور وجود دارد و لازم است علاوه بر فعالیت گروه‌های تخصصی، گروه‌های مشترک نیز وجود داشته باشد و این مشارکت و هم افزایی در جهت وحدت رویه بیشتر باشد.

وی عنوان کرد: تقاضای ما از تمامی عزیزان این است در اعلام ماه عجله نکنند، اتفاقاتی که در بحث اقلیم و آب و هوا می‌افتد، باعث می‌شود به انسجام جدی برسند.

حجت الاسلام لطفیان خاطرنشان کرد: مسئله حکم حاکم نیز مبنای فقهی مناسبی باشد که خود آن تقریباً مورد قبول ضمنی پیروان مذاهب اسلامی است که می‌تواند مورد مباحثه قرار گیرد و در جایی که اختلافات در سطحی است که مردم را دچار تردید کند، مورد استفاده قرار گیرد زیرا هم مبنای علمی دارد و هم می‌تواند مبنای فقهی و مبنای منطقی داشته باشد.