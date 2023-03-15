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۲۴ اسفند ۱۴۰۱، ۲۱:۱۸

مراسم تحویل سال نو در حرم حضرت معصومه (س) برگزار می شود

مراسم تحویل سال نو در حرم حضرت معصومه (س) برگزار می شود

قم-مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه (س) برنامه های مراسم تحویل سال در حرم حضرت معصومه(س) را اعلام کرد.

حجت الاسلام علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های حرم مطهر حضرت معصومه (س) به مناسبت تحویل سال جدید اظهار داشت: مراسم تحویل سال جدید از ساعت ۲۲ شامگاه دوشنبه هفته آینده در حرم مطهر حضرت معصومه (س) آغاز خواهد شد که این مراسم تا ساعت ۱ بامداد ادامه خواهد داشت.

وی بیان داشت: قرائت قرآن توسط قاسم محمدی، قرائت مناجات شعبانیه توسط حجت‌الاسلام ضیایی، اجرای گروه سرود و روایتگری سیره شهد توسط حسین کاجی و سخنرانی آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر از جمله برنامه‌های سال تحویل در حرم بانوی کرامت است.

وی عنوان داشت: پس از تحویل سال جدید که ساعت ۰۰:۵۴:۲۸ بامداد یک فروردین ماه خواهد بود پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به صورت زنده از حرم مطهر پخش خواهد شد.

گفتنی است لحظه تحویل سال رأس ساعت ۰۰:۵۴:۲۸ بامداد یکم فروردین ماه خواهد بود و پس از لحظه تحویل سال پیام نوروزی مقام معظم رهبری به صورت زنده از بلندگوها و تلویزیون شهری حرم مطهر بانوی کرامت پخش خواهد شد.

کد مطلب 5734537

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    نظرات

    • IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
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      پاسخ
      السلام علیک یا حضرت فاطمه معصومه س

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