به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن محمدی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرداری بوشهر با سه اقامتگاه پارک شغاب، پارک جفره علیباش و دهکده گردشگری پذیرای مسافران نوروزی شده است.
وی افزود: در صورت تکمیل ظرفیت اقامتگاههای فعلی، کمپ پارک لیان نیز برای اسکان مسافران نوروزی برپا خواهد شد.
معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر بیان کرد: در کمپهای شهرداری بوشهر تمامی نیازهای اولیه گردشگران نوروزی تأمین شده تا روزهای خوب و خاطره انگیزی را در جوار ساحل خلیج فارس تجربه کنند.
محمدی افزود: بوشهر با جاذبههای متعدد و بکر گردشگری، مسافران نوروزی را از اقصی نقاط ایران عزیز فرا میخواند.
نظر شما