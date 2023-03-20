به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن محمدی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرداری بوشهر با سه اقامتگاه پارک شغاب، پارک جفره علیباش و دهکده گردشگری پذیرای مسافران نوروزی شده است.

وی افزود: در صورت تکمیل ظرفیت اقامتگاه‌های فعلی، کمپ پارک لیان نیز برای اسکان مسافران نوروزی برپا خواهد شد.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر بیان کرد: در کمپ‌های شهرداری بوشهر تمامی نیازهای اولیه گردشگران نوروزی تأمین شده تا روزهای خوب و خاطره انگیزی را در جوار ساحل خلیج فارس تجربه کنند.

محمدی افزود: بوشهر با جاذبه‌های متعدد و بکر گردشگری، مسافران نوروزی را از اقصی نقاط ایران عزیز فرا می‌خواند.