چهارمحال و بختیاری رتبه اول توسعه گلخانه ها را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین برزگر صبح یک شنبه در دیدار نوروزی با کارکنان جهاد کشاورزی اظهار کرد: سال گذشته سال سختی برای بخش کشاورزی بود اما با تلاش مضاعف کارشناسان و بهره برداران پایداری خوبی در تولید داشتیم و در سال جدید با زیرساخت‌های فراهم شده و نظام مند شدن زنجیره تولید و فروش، پایداری در تولید را خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: در سال گذشته اقدامات گسترده‌ای در حوزه نظارت‌ها و فرایندسازی بخصوص در حوزه نهاده‌های دامی صورت گرفت که منجر به صرفه جویی بسیار بالایی شد.

برزگر ادامه داد: در سال گذشته در حوزه توسعه گلخانه‌ها رتبه اول کشوری را کسب نمودیم و انتظار می‌رود در سال جدید نیز با تلاش مضاعف توسعه گلخانه‌ها پیگیری شود و تحول عظیمی در این بخش اتفاق بیفتد.

وی اذعان داشت: توسعه باغات در اراضی شیب دار فرصتی برای افزایش رونق تولید می‌باشد که در سال گذشته هزار هکتار به سطح باغات استان اضافه شد که نوید دهنده افزایش کمی و کیفی محصولات باغی و رشد اشتغالزایی در سال جدید و سال‌های آتی می‌باشد.

برزگر یادآور شد: در سال گذشته با اجرای برنامه‌های صرفه جویی در مصرف آب ،۵ میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شده است که از ابتدای برنامه تاکنون نیز ۲۵ میلیون متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب شده که معادل ۵۳ درصد از کل برنامه بوده که با توجه به حجم تعهدی حدود ۱۲ درصد عملکرد از برنامه جلوتر است.

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۴۰ دستگاه کشت مستقیم در راستای جهش تولید تحویل کشاورزان استان شد که هرسال می‌توانیم بیش از ۱۲۰ هزار هکتار کشت مکانیزه را در استان از طریق دستگاه‌های مذکور توسعه بدهیم که می‌تواند نقش مؤثری در افزایش عملکرد در واحد سطح داشته باشد.