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۷ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۴۰

استاندار خراسان شمالی:

مهار تورم و رشد تولید با وحدت و همدلی محقق می شود

مهار تورم و رشد تولید با وحدت و همدلی محقق می شود

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید، گفت: با وحدت و همدلی و با رایزنی های اقتصادی برای صادرات گامهای اساسی در سطح استان خواهیم برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر دوشنبه در دیدار نوروزی با نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان این شهرستان اظهار داشت: برای تحول در نظام جمهوری اسلامی باید فرمایشات مقام معظم رهبری و برای تحقق شعار سال باید وحدت و همدلی را به عنوان سرلوحه اهداف خود قرار دهیم.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه در مجمع نمایندگان استان شاهد همدلی هستیم، افزود: یکی از پروژه‌های مهمی که می‌تواند در تولید اثر گذار باشد تقویت صنایع و تأمین آب شرب است.

وی افزود: در همین راستا باید انتقال آب‌های مرزی از مصوبات مهم سفر رئیس جمهور به استان را مورد پیگیری جدی تر قرار دهیم.

حسین نژاد با اشاره به رشد بیش از ۲ برابری صادرات در سال گذشته، خاطرنشان کرد: با کمک رایزن‌های اقتصادی در کشورهای همسایه برای صادرات گام‌های اساسی خواهیم برداشت.

کد مطلب 5741562

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