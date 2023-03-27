مهار تورم و رشد تولید با وحدت و همدلی محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر دوشنبه در دیدار نوروزی با نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان این شهرستان اظهار داشت: برای تحول در نظام جمهوری اسلامی باید فرمایشات مقام معظم رهبری و برای تحقق شعار سال باید وحدت و همدلی را به عنوان سرلوحه اهداف خود قرار دهیم.
استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه در مجمع نمایندگان استان شاهد همدلی هستیم، افزود: یکی از پروژههای مهمی که میتواند در تولید اثر گذار باشد تقویت صنایع و تأمین آب شرب است.
وی افزود: در همین راستا باید انتقال آبهای مرزی از مصوبات مهم سفر رئیس جمهور به استان را مورد پیگیری جدی تر قرار دهیم.
حسین نژاد با اشاره به رشد بیش از ۲ برابری صادرات در سال گذشته، خاطرنشان کرد: با کمک رایزنهای اقتصادی در کشورهای همسایه برای صادرات گامهای اساسی خواهیم برداشت.
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