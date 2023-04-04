امر به معروف و نهی از منکر فریضه الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رفیعی در دیدار با بانوی آمر به معروف و ناهی از منکر بجنوردی که مورد تعرض عده‌ای هنجارشکن قرار گرفته بود به موضوع ترک فعل در زمینه حجاب و عفاف پرداخت و اظهار داشت: در جامعه اسلامی چنین حرکتی باید طبیعی و عادی باشد ولی به دلیل برخی کم‌کاری‌ها و انجام نشدن صحیح این فریضه الهی باعث شده که این کار، عجیب‌وغریب به نظر برسد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی اقدام این بانوی بجنوردی را اقدامی جهاد گونه توصیف کرد و افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، کمبود مهارت و عدم آگاهی مردم با روش صحیح اجرای این واجب الهی است.

وی افزود: در وهله دوم ازخودگذشتگی برای احیا این فریضه الهی است که این خانم محجبه با بهره‌گیری از روش صحیح امر به معروف و نهی از منکر، در راه اسلام اقدام کرد.

حجت‌الاسلام رفیعی گفت: اقدامات فرهنگی و ضد منکری که در جامعه توسط برخی اتفاق می‌افتد باید توسط رسانه‌ها و در رأس آن‌ها صداوسیما روایت‌گری شود تا هر کار زشت و ناپسندی که علیه فرهنگ غنی ایران و اسلام عزیز به نمایش گذاشته می‌شود، عادی انگاری نشود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در ادامه تأکید کرد: باید با معرفی الگوهای واقعی به افراد جامعه به‌ویژه نوجوانان و جوانان جبران مافات کنیم تا جامعه به‌سوی انحطاط و غرب‌زدگی کشیده نشود.

وی گفت: امنیتی کنونی ایران اسلامی حاصل خون شهیدان در دوران دفاع مقدس و شهدای دفاع از حریم حرم و مدافعان امنیت است و باید قدر آن‌ها را بدانیم چراکه یکی از اهداف مهم این شهدا حفظ و پاسداری از ناموس و دفاع از حجاب و عفاف بود.