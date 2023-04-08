سلمان اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های سال ۱۴۰۲ در خراسان جنوبی بیان کرد: در خراسان جنوبی اگر نسبت به سه مورد بی توجه باشیم بی شک در سال‌های آینده با چالش رو به رو خواهیم شد.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس اظهار کرد: یکی از این سه اولویت بحث تأمین آب شرب و آب بخش صنعت است.

اسحاقی با اشاره به اینکه در مورد آب بخش صنعت انتقال آب از خلیج فارس را داریم که در حال پیگیری است، بیان کرد: در مورد آب آشامیدنی باید مواردی چون آب‌های ژرف طبس و آب مجتمع تجنود را مد نظر قرار دهیم.

وی گفت: احداث مجتمع آب تجنود در شهرستان زیرکوه می‌تواند نیاز آب آشامیدنی در شهرستان‌های درمیان، زیرکوه و قاین را تأمین کند.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اولویت دوم موضوع انرژی و گاز است، اظهار کرد: باید نسبت به انتقال گاز به عنوان خط یازدهم از عسلویه به خراسان جنوبی مبادرت کنیم چرا که در غیر این صورت قطعاً چند سال آینده با بحران گاز در بخش خانگی رو به رو خواهیم شد.

اسحاقی ادامه‌داد: اگر امروزه در زمستان با قطعی گاز در بخش صنعت رو به رو هستیم در صورت بی توجهی به انتقال گاز به خراسان جنوبی در آینده در تأمین گاز بخش خانگی دچار مشکلات جدی خواهیم شد و خانه‌های ما قطعی گاز را خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه اولویت سوم بحث راه آهن خراسان جنوبی است، یادآور شد: اگر ما امسال آغاز عملیات اجرایی راه آهن را در استان نداشته باشیم در آینده‌ای نه چندان دور موجب یأس و ناامیدی در بین مردم خواهد شد.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس اظهار کرد: یک ماه قبل به رئیس جمهور تأکید کردم که با توجه به قول ایشان در دو سفر به استان در مورد پروژه راه آهن، امیدواریم در سفر سوم ایشان را برای آغاز عملیات اجرایی یونسی-قاین- بیرجند در خراسان جنوبی ببینیم.

اسحاقی یادآور شد: این خواست مردم خراسان جنوبی است که می‌خواهند مرتبه سوم رئیس جمهورشان را برای آغاز عملیات اجرایی راه آهن در استان ببینند.