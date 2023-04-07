مناظره حافظان ایرانی و عراقی در سومین محفل بین المللی انس با قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، سومین محفل بین‌المللی قرآن کریم ویژه بانوان امروز جمعه (۱۸ فروردین) در نمایشگاه قرآن و به همت بنیاد بین‌المللی فعالیت‌های قرآنی بانوان (کوثر) برگزار شد.

ابتدا تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط رتبه نخست مسابقات سراسری اوقاف غزاله سهیلی زاده اجرا شد. هنگام قرائت این بانوی قرآنی، آقایان سالن را ترک کردند.

این محفل با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و زهره اللهیان نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

مشاور امور بانوان معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن خوشامد به اساتید قرآنی گفت: «سال گذشته با یاد و خاطره حضرت خدیجه کبری این محفل قرآنی را آغاز کردیم.»

وی ادامه داد: سال گذشته با همکاری معاونت قرآن و عترت وبا همراهی سیزده کشور محفل باشکوهی برگزار شد. امسال در روز اول ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری سفارش کردند که هفته‌ای یکبار محافل قرآنی در مساجد برگزار شود. این امر ریشه در سنت پیامبر اسلام دارد. بدین ترتیب که در مساجد حلقه‌هایی دور پیامبر تشکیل می‌دادند و در قالب قرائت، تلاوت، حفظ و فقه قرآن با هم صحبت می‌کردند.

خان بابا با اشاره به اینکه بیش از سیزده کشور به صورت مجازی در این همایش شرکت کره‌اند، گفت: «این اتفاق تسهیل امر قرائت است و مناظره‌ای با محوریت سوره محمد در این محفل رقم خواهد خورد.»

بعد از آن مناظره قرآنی میان حافظان ایرانی و عراقی با تحلیل کارشناسان انجام شد.

در این محفل گروه تواشیح کشوری «صهبا» به اجرا پرداخت و سپس «نور سوهیزا جولان» از کشور مالزی آیاتی از قرآن را به عنوان حسن ختام برنامه تلاوت کرد.

یادآور می‌شود، سی‌امین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از ۱۲ تا ٢۶ فروردین با شعار «می‌خوانمت» در مصلی امام خمینی (ره) تهران برپا می‌شود. زمان بازدید از این نمایشگاه از ساعت ۱۷ تا ٢۴ خواهد بود.