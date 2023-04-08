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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۷:۳۳

مدیر خدمات حمایتی کشاورزی گلستان:

کود به اندازه نیاز کشت بهاره گلستان در انبارها ذخیره شده است

کود به اندازه نیاز کشت بهاره گلستان در انبارها ذخیره شده است

گرگان- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با اشاره به تأمین ۶ هزار تن کود پتاسه در استان، گفت: کود به اندازه نیاز کشاورزان گلستانی برای کشت بهاره ذخیره شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید صمد ضیائی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: امسال باید بیش از ۳۳ هزار و ۵۰۰ تن کودهای فسفاته در گلستان تامین شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: هم اکنون ۲۰ درصد از برنامه ابلاغی بیش از ۶ هزار و ۵۶۴ تن انواع کودهای سوپرفسفات تریپلTSP و فسفات گرانوله ۱۳ درصد تامین شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، با پنج هزار و ۸۳۲ تن، ۱۳ درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: هدایت و روند حمل مطلوب کود فسفاته از بنادر و مبادی کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و این کود به اندازه نیاز کشاورزان برای کشت بهاره ذخیره سازی شده و جای هیچ گونه دغدغه و نگرانی نیست.

ضیایی ادامه داد: طی سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مصرف کودهای فسفاته در کشور کاهش معناداری داشته است؛ میزان مصرف از نصف میانگین جهانی و پیشنهاد موسسه آب و خاک به کمترین میزان مصرف رسید که کمبود تولید در محصول گندم و بخش زیادی از آفت تولید بخش کشاورزی ناشی از کاهش مصرف این کود بوده است و در سال ۱۴۰۱ هم نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش سه برابری داشته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: پیش بینی می شود در سال جاری هم به مصرف استاندارد در جهان و میزان پیشنهادی موسسه تحقیقات آب و خاک کشور نزدیکتر شویم.

ضیائی با اشاره به اهمیت مصرف کود فسفاته، گفت: فسفات ها نقش زیادی در متابولیسم گیاهی داشته و یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد و توسعه گیاه بوده و تامین مقدار کافی فسفر باعث رشد سریع، افزایش رشد ریشه و زودرسی محصول می‌شود.

کد مطلب 5749108

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