کود به اندازه نیاز کشت بهاره گلستان در انبارها ذخیره شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید صمد ضیائی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: امسال باید بیش از ۳۳ هزار و ۵۰۰ تن کودهای فسفاته در گلستان تامین شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: هم اکنون ۲۰ درصد از برنامه ابلاغی بیش از ۶ هزار و ۵۶۴ تن انواع کودهای سوپرفسفات تریپلTSP و فسفات گرانوله ۱۳ درصد تامین شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، با پنج هزار و ۸۳۲ تن، ۱۳ درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: هدایت و روند حمل مطلوب کود فسفاته از بنادر و مبادی کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و این کود به اندازه نیاز کشاورزان برای کشت بهاره ذخیره سازی شده و جای هیچ گونه دغدغه و نگرانی نیست.



ضیایی ادامه داد: طی سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مصرف کودهای فسفاته در کشور کاهش معناداری داشته است؛ میزان مصرف از نصف میانگین جهانی و پیشنهاد موسسه آب و خاک به کمترین میزان مصرف رسید که کمبود تولید در محصول گندم و بخش زیادی از آفت تولید بخش کشاورزی ناشی از کاهش مصرف این کود بوده است و در سال ۱۴۰۱ هم نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش سه برابری داشته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: پیش بینی می شود در سال جاری هم به مصرف استاندارد در جهان و میزان پیشنهادی موسسه تحقیقات آب و خاک کشور نزدیکتر شویم.

ضیائی با اشاره به اهمیت مصرف کود فسفاته، گفت: فسفات ها نقش زیادی در متابولیسم گیاهی داشته و یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد و توسعه گیاه بوده و تامین مقدار کافی فسفر باعث رشد سریع، افزایش رشد ریشه و زودرسی محصول می‌شود.