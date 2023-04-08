به گزارش خبرنگار مهر، احمد محرم زاده صبح شنبه در دیدار با معلمان و فرهنگیان و بازدید از مدارس شهرستان اهر گفت: پس از گذشت ۱۱ سال از مطالبه به حق معلمان، متأسفانه اعمال رتبه مقدماتی در مراحل اجرا قابل قبول نبود و انتظارمیرفت این موضوع در سریعترین زمان ممکن به نحو احسنت عملیاتی گردد که شایسته است مسئولان مربوطه نسبت به این امر تدابیر لازم را اتخاد نمایند.
محرمزاده، مبنای فلسفه و آموزش و تربیت را قرآن و احکام اسلامی برشمرد و اظهار کرد: امروز دشمنان نظام مراکز آموزشی و تربیتی کشور از جمله مدارس و دانشگاهها را هدف قرار دادهاند که در این میان وظیفه تمامی مسئولان و خانوادهها بر این است که با آگاهی و دلسوزی تمام نه تنها در سنگر تعلیم و تربیت بلکه در سایر حوزهها در برابر تهدیدها و تحریمهای دشمن ایستادگی کنیم و اجازه نمیدهیم تا نظام جمهوری اسلامی ایران خدشهدار شود.
وی ضمن قدردانی از عملکرد خوب مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اهر در برگزاری کلاسهای آموزشی بهصورت حضوری گفت: باید در تمامی مدارس شهرستان در کنار آموزش، مسأله تربیت نیز در اولویت قرار بگیرد، چراکه آموزش بدون پرورش و تربیت همچون ساختمانی است که اگر نقشه آن خوب و اما مصالح آن بیکیفیت باشد با ضعیفترین لرزههایی فرو میریزد.
محرمزاده با اشاره به اینکه رتبهبندی معلمان بهصورت سلیقهای و غیرکارشناسی صورت گرفته عنوان کرد: ما نمایندگان مجلس و تمام معلمان انتظار داریم تا این موضوع عین مصوبه مجلس و بهصورت قانونی اجرایی شود.
نایب رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانشرقی بر ضرورت اعمال رتبهبندی دقیق معلمان تا پایان سال تأکید کرد و افزود: شایسته است با تشکیل هیئت ممیزی در شهرستانها، طرح رتبهبندی معلمان از رتبههای یک تا پنج به صورت دقیق صورت پذیرد تا معلمان و خانوادههای عزیزشان از مزایای این طرح استفاده کنند.
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